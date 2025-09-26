主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月26日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3437( 1616)
TOPIX先物 12月限 23323( 5924)
日経225ミニ 12月限 8137( 7758)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 306( 0)
TOPIX先物 12月限 3232( 775)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 180( 0)
TOPIX先物 12月限 9075( 5950)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2497( 544)
TOPIX先物 12月限 13421( 3550)
日経225ミニ 12月限 2334( 2334)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1027( 251)
TOPIX先物 12月限 3000( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1451( 921)
3月限 16( 16)
TOPIX先物 12月限 3985( 1392)
日経225ミニ 10月限 5050( 2110)
11月限 58( 28)
12月限 122607( 62363)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1625( 1215)
3月限 11( 9)
日経225ミニ 10月限 2767( 1163)
11月限 58( 28)
12月限 54140( 29230)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 1)
日経225ミニ 10月限 571( 571)
11月限 63( 63)
12月限 5741( 5741)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 822( 822)
3月限 15( 15)
日経225ミニ 10月限 875( 875)
11月限 14( 14)
12月限 46305( 46305)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
