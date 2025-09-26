　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3437(　　1616)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 23323(　　5924)
日経225ミニ　 　12月限　　　　8137(　　7758)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 306(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3232(　　 775)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 180(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　9075(　　5950)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2497(　　 544)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 13421(　　3550)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2334(　　2334)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1027(　　 251)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3000(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1451(　　 921)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3985(　　1392)
日経225ミニ　 　10月限　　　　5050(　　2110)
　　　　　 　 　11月限　　　　　58(　　　28)
　　　　　 　 　12月限　　　122607(　 62363)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1625(　　1215)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　11(　　　 9)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2767(　　1163)
　　　　　 　 　11月限　　　　　58(　　　28)
　　　　　 　 　12月限　　　 54140(　 29230)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 571(　　 571)
　　　　　 　 　11月限　　　　　63(　　　63)
　　　　　 　 　12月限　　　　5741(　　5741)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 822(　　 822)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 875(　　 875)
　　　　　 　 　11月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　12月限　　　 46305(　 46305)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース