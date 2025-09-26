　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　8411(　　8299)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　15(　　　15)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10539(　 10539)
日経225ミニ　 　10月限　　　　7566(　　6566)
　　　　　 　 　11月限　　　　　69(　　　69)
　　　　　 　 　12月限　　　160741(　160741)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2666(　　2563)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8146(　　7836)
日経225ミニ　 　10月限　　　　2676(　　2676)
　　　　　 　 　11月限　　　　 118(　　 118)
　　　　　 　 　12月限　　　 89562(　 89562)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　60(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　84(　　　84)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 244(　　 188)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1180(　　1168)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3592(　　3582)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 620(　　 620)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2358(　　2358)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5686(　　5686)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 503(　　 481)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 969(　　 919)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1190(　　1190)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 938(　　 938)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2462(　　2462)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　16(　　　16)
　　　　　 　 　12月限　　　 15251(　 15251)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 237(　　 104)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 184(　　 184)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 221(　　　92)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　99(　　　99)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 437(　　 437)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　82(　　　82)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　46(　　　46)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　61(　　　61)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　71(　　　71)
　　　　　 　 　11月限　　　　　24(　　　24)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

