外国証券 先物取引高情報まとめ（9月26日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8411( 8299)
3月限 15( 15)
TOPIX先物 12月限 10539( 10539)
日経225ミニ 10月限 7566( 6566)
11月限 69( 69)
12月限 160741( 160741)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2666( 2563)
3月限 13( 13)
TOPIX先物 12月限 8146( 7836)
日経225ミニ 10月限 2676( 2676)
11月限 118( 118)
12月限 89562( 89562)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 60( 0)
TOPIX先物 12月限 84( 84)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 244( 188)
TOPIX先物 12月限 1180( 1168)
日経225ミニ 12月限 3592( 3582)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 620( 620)
TOPIX先物 12月限 2358( 2358)
日経225ミニ 12月限 5686( 5686)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 503( 481)
TOPIX先物 12月限 969( 919)
日経225ミニ 12月限 1190( 1190)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 938( 938)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 2462( 2462)
日経225ミニ 10月限 16( 16)
12月限 15251( 15251)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 237( 104)
TOPIX先物 12月限 184( 184)
日経225ミニ 10月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 221( 92)
TOPIX先物 12月限 99( 99)
日経225ミニ 12月限 437( 437)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 82( 82)
TOPIX先物 12月限 46( 46)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 61( 61)
日経225ミニ 10月限 71( 71)
11月限 24( 24)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8411( 8299)
3月限 15( 15)
TOPIX先物 12月限 10539( 10539)
日経225ミニ 10月限 7566( 6566)
11月限 69( 69)
12月限 160741( 160741)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2666( 2563)
3月限 13( 13)
TOPIX先物 12月限 8146( 7836)
日経225ミニ 10月限 2676( 2676)
11月限 118( 118)
12月限 89562( 89562)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 60( 0)
TOPIX先物 12月限 84( 84)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 244( 188)
TOPIX先物 12月限 1180( 1168)
日経225ミニ 12月限 3592( 3582)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 620( 620)
TOPIX先物 12月限 2358( 2358)
日経225ミニ 12月限 5686( 5686)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 503( 481)
TOPIX先物 12月限 969( 919)
日経225ミニ 12月限 1190( 1190)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 938( 938)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 2462( 2462)
日経225ミニ 10月限 16( 16)
12月限 15251( 15251)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 237( 104)
TOPIX先物 12月限 184( 184)
日経225ミニ 10月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 221( 92)
TOPIX先物 12月限 99( 99)
日経225ミニ 12月限 437( 437)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 82( 82)
TOPIX先物 12月限 46( 46)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 61( 61)
日経225ミニ 10月限 71( 71)
11月限 24( 24)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース