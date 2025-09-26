外国証券 先物取引高情報まとめ（9月26日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 25508( 23481)
3月限 86( 86)
TOPIX先物 12月限 49695( 47668)
日経225ミニ 10月限 17844( 17844)
11月限 1214( 214)
12月限 306497( 306497)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 14824( 14383)
3月限 141( 141)
TOPIX先物 12月限 43385( 40985)
日経225ミニ 10月限 9278( 9278)
11月限 1219( 219)
12月限 206166( 206166)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1853( 982)
TOPIX先物 12月限 5615( 2683)
日経225ミニ 12月限 7376( 7371)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3651( 2183)
TOPIX先物 12月限 25696( 9745)
日経225ミニ 10月限 4( 4)
12月限 5971( 5931)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3783( 2130)
TOPIX先物 12月限 15318( 12994)
日経225ミニ 10月限 2( 2)
12月限 8740( 8740)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2309( 1708)
TOPIX先物 12月限 22630( 9831)
日経225ミニ 12月限 7749( 7523)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4223( 2048)
3月限 11( 11)
TOPIX先物 12月限 20273( 10984)
日経225ミニ 10月限 74( 74)
12月限 31061( 31061)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 784( 389)
TOPIX先物 12月限 1183( 1039)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2908( 0)
TOPIX先物 12月限 4405( 3036)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 419( 389)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 598( 598)
日経225ミニ 10月限 110( 110)
11月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 25508( 23481)
3月限 86( 86)
TOPIX先物 12月限 49695( 47668)
日経225ミニ 10月限 17844( 17844)
11月限 1214( 214)
12月限 306497( 306497)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 14824( 14383)
3月限 141( 141)
TOPIX先物 12月限 43385( 40985)
日経225ミニ 10月限 9278( 9278)
11月限 1219( 219)
12月限 206166( 206166)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1853( 982)
TOPIX先物 12月限 5615( 2683)
日経225ミニ 12月限 7376( 7371)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3651( 2183)
TOPIX先物 12月限 25696( 9745)
日経225ミニ 10月限 4( 4)
12月限 5971( 5931)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3783( 2130)
TOPIX先物 12月限 15318( 12994)
日経225ミニ 10月限 2( 2)
12月限 8740( 8740)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2309( 1708)
TOPIX先物 12月限 22630( 9831)
日経225ミニ 12月限 7749( 7523)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4223( 2048)
3月限 11( 11)
TOPIX先物 12月限 20273( 10984)
日経225ミニ 10月限 74( 74)
12月限 31061( 31061)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 784( 389)
TOPIX先物 12月限 1183( 1039)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2908( 0)
TOPIX先物 12月限 4405( 3036)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 419( 389)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 598( 598)
日経225ミニ 10月限 110( 110)
11月限 10( 10)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース