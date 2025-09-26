　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 25508(　 23481)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　86(　　　86)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 49695(　 47668)
日経225ミニ　 　10月限　　　 17844(　 17844)
　　　　　 　 　11月限　　　　1214(　　 214)
　　　　　 　 　12月限　　　306497(　306497)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 14824(　 14383)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 141(　　 141)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 43385(　 40985)
日経225ミニ　 　10月限　　　　9278(　　9278)
　　　　　 　 　11月限　　　　1219(　　 219)
　　　　　 　 　12月限　　　206166(　206166)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1853(　　 982)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5615(　　2683)
日経225ミニ　 　12月限　　　　7376(　　7371)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3651(　　2183)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 25696(　　9745)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　12月限　　　　5971(　　5931)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3783(　　2130)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 15318(　 12994)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　12月限　　　　8740(　　8740)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2309(　　1708)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 22630(　　9831)
日経225ミニ　 　12月限　　　　7749(　　7523)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4223(　　2048)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 20273(　 10984)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　74(　　　74)
　　　　　 　 　12月限　　　 31061(　 31061)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 784(　　 389)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1183(　　1039)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2908(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4405(　　3036)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 419(　　 389)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 598(　　 598)
日経225ミニ　 　10月限　　　　 110(　　 110)
　　　　　 　 　11月限　　　　　10(　　　10)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

