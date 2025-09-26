「日経225オプション」10月限プット手口情報（26日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 10( 10)
楽天証券 1( 1)
◯4万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 58( 58)
楽天証券 36( 36)
三菱UFJeスマート 6( 6)
SBI証券 14( 6)
松井証券 5( 5)
インタラクティブ証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
モルガンMUFG証券 100( 0)
◯4万4625円プット
取引高(立会内)
SBI証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万4875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 203( 53)
SBI証券 28( 24)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
松井証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 7( 7)
楽天証券 6( 6)
BNPパリバ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
UBS証券 150( 0)
◯4万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 38( 38)
シティグループ証券 31( 31)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
◯4万5500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
シティグループ証券 30( 30)
SBI証券 18( 14)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万5625円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
