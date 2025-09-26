　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万4375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　11(　　11)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　58(　　58)
楽天証券　　　　　　　　　　　　36(　　36)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　14(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 100(　　 0)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万4625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 3(　　 3)


◯4万4750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　10(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万5000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 203(　　53)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　28(　　24)
ソシエテジェネラル証券　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 7(　　 7)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 150(　　 0)


◯4万5250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　38(　　38)
シティグループ証券　　　　　　　31(　　31)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万5500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　49(　　49)
シティグループ証券　　　　　　　30(　　30)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　18(　　14)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万5625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース