＜BLARE FEST. 2026＞

日程：2026年2月7日(土)・8日(日)

会場：ポートメッセなごや

出演者 :

Age Factory

[Alexandros]

BLUE ENCOUNT

coldrain

ENTH

Fear, and Loathing In Las Vegas

04 Limited Sazabys

花冷え。

HEY-SMITH

HIKAGE

House of Protection (from US)

Knosis

マキシマム ザホルモン

Memphis May Fire (from US)

THE ORAL CIGARETTES

Paledusk

SiM

Survive Said The Prophet

…and more

・チケット情報

1日券: \12,000（税込）

2日券: \24,000（税込）

※お1人様2枚まで

※6歳以上有料 (6歳未満の方は成人の保護者1名につき1名まで同伴可 *6歳未満の方の単独での入場は不可)

※出演アーティストの変更などによる払い戻しは行いません

※チケット、リストバンドの再発行はいかなる場合でも致しません

※発券は全て電子チケットになります

※本公演は映像収録及びスチール撮影が⼊りますため、お客様が映り込む可能性がございます。客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがありますので、予めご了承ください

・チケット先行情報

オフィシャル3次先行：9/26 (金)18:00〜10/5(日)23:59

URL：https://w.pia.jp/t/blarefest2026/ (日本在住の方)

URL：https://pia.jp/v/blarefest26en/ (for non-Japanese residents)

BLARE FEST. 2026特設サイト：https://blarefest.com

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

企画・制作：BLARE FEST 2026. 実行委員会