coldrain、「FREE FALL」先行配信＋＜BLARE FEST. 2026＞第1弾出演アーティスト計17組発表
coldrainが本日26日に、EPからの先行シングル「FREE FALL」を配信リリースした。
この楽曲は先日メンバー全員がInstagramにて行ったゲリラ生配信中にネタバレをしていたことでも話題を呼んでいた作品。逆境や過剰なルールに背を向け、自らの意思であえて”落ちていく”ことを恐れず選ぶ人たちへのアンセムだ。coldrainらしいヘヴィなサウンドの中に、ポジティブなエネルギーと力強いメッセージが込められている。
そして、3年振り3度目の開催となるcoldrain主催＜BLARE FEST. 2026＞の続報も到着した。全32組のゲストアーティストから第1弾ラインナップとして17組が発表されている。
国内勢として特筆すべきは初出演となる [Alexandros] 。”TRIPLE AXE”から盟友・SiMとHEY-SMITH。04 Limited Sazabys、THE ORAL CIGARETTES、BLUE ENCOUNTの”ONAKAMA”組。加えて海外勢も含め現在に至るまでシーンを牽引してきた仲間、そして次世代のアーティストたちが集まるcoldrainが手掛ける「ブレアらしい」17組が顔を揃えた。
チケットはオフィシャル3次先行の受付がスタートしている。
Digital Single「FREE FALL」
2025年9月26日 配信スタート
https://coldrainband.lnk.to/FreeFall-Single
EP 『OPTIMIZE』
2025年10月24日(金)リリース
＜BLARE FEST. 2026＞
日程：2026年2月7日(土)・8日(日)
会場：ポートメッセなごや
出演者 :
Age Factory
[Alexandros]
BLUE ENCOUNT
coldrain
ENTH
Fear, and Loathing In Las Vegas
04 Limited Sazabys
花冷え。
HEY-SMITH
HIKAGE
House of Protection (from US)
Knosis
マキシマム ザホルモン
Memphis May Fire (from US)
THE ORAL CIGARETTES
Paledusk
SiM
Survive Said The Prophet
…and more
・チケット情報
1日券: \12,000（税込）
2日券: \24,000（税込）
※お1人様2枚まで
※6歳以上有料 (6歳未満の方は成人の保護者1名につき1名まで同伴可 *6歳未満の方の単独での入場は不可)
※出演アーティストの変更などによる払い戻しは行いません
※チケット、リストバンドの再発行はいかなる場合でも致しません
※発券は全て電子チケットになります
※本公演は映像収録及びスチール撮影が⼊りますため、お客様が映り込む可能性がございます。客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがありますので、予めご了承ください
・チケット先行情報
オフィシャル3次先行：9/26 (金)18:00〜10/5(日)23:59
URL：https://w.pia.jp/t/blarefest2026/ (日本在住の方)
URL：https://pia.jp/v/blarefest26en/ (for non-Japanese residents)
BLARE FEST. 2026特設サイト：https://blarefest.com
問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
企画・制作：BLARE FEST 2026. 実行委員会
＜ONE MAN TOUR 2025 OPTIMIZE＞
・チケット情報
1階スタンディング￥6,300 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
2階指定席 ￥7,300 (税込・入場時別途ドリンク代)
※お一人様4枚まで
※6歳未満入場不可・6歳以上有料
※チケットは全て電子チケットとなります
・チケット一般発売中
チケットぴあ: https://w.pia.jp/t/coldrain-2025/ (日本在住の方)
ローソンチケット: https://l-tike.com/coldrain-2025/
イープラス: https://eplus.jp/coldrain-2025/
インバウンド受付 (ぴあ): https://pia.jp/v/coldrain25en/ (for non-Japanese residents)
・スケジュール
大阪 9/28 (日) Zeep Osaka Bayside
OPEN 17:00 / START 18:00
問い合わせ先: キョードーインフォメーション 0570-200-888
福岡 9/30 (火) Zepp Fukuoka
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ先: キョードー西日本 0570-09-2424
愛知 10/8 (水) Zepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ先: サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
宮城 10/11 (土) SENDAI GIGS
OPEN 17:00 / START 18:00
問い合わせ先: GIPお問い合わせフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info
北海道 10/17 (金) Zepp Sapporo
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ先: SMASH EAST 011-261-5569
東京 10/24 (金) Zepp Haneda
OPEN 18:00 / START 19:00
問い合わせ先: H.I.P. 03-3475-9999
主催：各地プロモーター
企画・制作：INrain / H.I.P. / FAR EAST ENTERTAINMENT
