「日経225オプション」10月限プット手口情報（26日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
ソシエテジェネラル証券 8( 8)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万4500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 92( 82)
BNPパリバ証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
ビーオブエー証券 10( 10)
SBI証券 8( 8)
楽天証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 7( 7)
JPモルガン証券 351( 7)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万4625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万4750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 101( 79)
松井証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
BNPパリバ証券 7( 7)
SBI証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 1( 1)
大和証券 22( 0)
◯4万4875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
ソシエテジェネラル証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万5000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 388( 348)
ソシエテジェネラル証券 176( 176)
楽天証券 71( 71)
BNPパリバ証券 30( 30)
SBI証券 25( 19)
松井証券 18( 18)
野村証券 12( 12)
ビーオブエー証券 11( 11)
大和証券 50( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
UBS証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
ゴールドマン証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
◯4万5125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万5250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
