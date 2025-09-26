　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万4375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　32(　　32)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 8(　　 8)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万4500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　92(　　82)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　20(　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
ビーオブエー証券　　　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 8(　　 8)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 8(　　 8)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 7(　　 7)
JPモルガン証券　　　　　　　　 351(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万4625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　22(　　22)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万4750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 101(　　79)
松井証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
大和証券　　　　　　　　　　　　22(　　 0)


◯4万4875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　36(　　36)
ソシエテジェネラル証券　　　　　17(　　17)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万5000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 388(　 348)
ソシエテジェネラル証券　　　　 176(　 176)
楽天証券　　　　　　　　　　　　71(　　71)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　30(　　30)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　25(　　19)
松井証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
野村証券　　　　　　　　　　　　12(　　12)
ビーオブエー証券　　　　　　　　11(　　11)
大和証券　　　　　　　　　　　　50(　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 5(　　 5)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 4(　　 4)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万5125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　21(　　21)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万5250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　45(　　45)
ソシエテジェネラル証券　　　　　12(　　12)