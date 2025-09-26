「日経225オプション」10月限コール手口情報（26日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
SBI証券 3( 3)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 1( 1)
◯4万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 382( 382)
モルガンMUFG証券 240( 240)
SBI証券 96( 50)
松井証券 47( 47)
楽天証券 27( 27)
UBS証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
マネックス証券 8( 8)
BNPパリバ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
SBI証券 29( 17)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 48( 48)
SBI証券 37( 31)
楽天証券 12( 12)
松井証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万5250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯4万5125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
