　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万6375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　46(　　46)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　25(　　25)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万6250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　56(　　56)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　15(　　15)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 9(　　 9)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 7(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万6125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　64(　　64)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万6000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 347(　 247)
ソシエテジェネラル証券　　　　　70(　　70)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 108(　　58)
東海東京証券　　　　　　　　　　52(　　52)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　41(　　41)
楽天証券　　　　　　　　　　　　30(　　30)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　27(　　27)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 225(　　25)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
ゴールドマン証券　　　　　　　　 2(　　 2)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万5875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　51(　　51)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)


◯4万5750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 9(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　14(　　 6)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万5625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　24(　　24)
ゴールドマン証券　　　　　　　　16(　　16)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯4万5500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 104(　 104)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　26(　　26)
楽天証券　　　　　　　　　　　　23(　　23)
ソシエテジェネラル証券　　　　　16(　　16)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　21(　　13)