「日経225オプション」10月限コール手口情報（26日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年10月限・SQ 10月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万6375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
UBS証券 25( 25)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯4万6250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 56( 56)
BNPパリバ証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 9( 9)
SBI証券 7( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯4万6125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 64( 64)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 4( 4)
松井証券 1( 1)
◯4万6000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 347( 247)
ソシエテジェネラル証券 70( 70)
SBI証券 108( 58)
東海東京証券 52( 52)
BNPパリバ証券 41( 41)
楽天証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 27( 27)
UBS証券 225( 25)
松井証券 10( 10)
ゴールドマン証券 2( 2)
SMBC日興証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
JPモルガン証券 100( 0)
◯4万5875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 51( 51)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 6( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万5750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
BNPパリバ証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 6( 6)
SBI証券 14( 6)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
◯4万5625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
ゴールドマン証券 16( 16)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
◯4万5500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 104( 104)
BNPパリバ証券 26( 26)
楽天証券 23( 23)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
SBI証券 21( 13)
