倉木麻衣、ツアーと同タイトルの新曲「リラック素〜What a wonderful world〜」を10月配信リリース
倉木麻衣が10月15日、新曲「リラック素〜What a wonderful world〜」を配信リリースすることが決定した。
10月17日に開催されるファンクラブ限定のプレライブを経て、11月2日の愛知公演よりスタートするツアー＜Mai Kuraki Live Project 2025 リラック素〜What a wonderful world〜＞に合わせて制作された同タイトルの楽曲の完成だ。ツアーに込めた倉木麻衣の想いの強さがうかがえるというもの。
昨年の25周年YEARを経て届けられる新曲は、心の中に目を向けて自分自身と対話したHealing R&B。原点回帰のR&Bに、いま倉木麻衣が一番共有したい“癒し”や“安らぎ”をサウンドとして取り入れた新たな挑戦作だ。今作には倉木の強いこだわりで、ミックスなどバージョン違いの4種が収録された。
アーティスト写真、シングルのジャケット写真など、全てにおいて“relax”が意識されており、ツアーにもそのメッセージを込めて準備が進められているとのことだ。
ツアー＜Mai Kuraki Live Project 2025 リラック素〜What a wonderful world〜＞の公式LINEチケット先行受付は9月27日正午より。
■配信シングル「リラック素〜What a wonderful world〜」
2025年10月15日(水)リリース
配信先リンク：https://kurakimai.lnk.to/relax
※Pre-add(Apple Music)＆Pre-save(Spotify) 受付中
1 リラック素〜What a wonderful world〜
2 リラック素〜 What a wonderful world〜 (inner voice ver.)
3 リラック素〜What a wonderful world〜 (432Hz chill mix)
4 リラック素〜 What a wonderful world〜 (a cappella ver.)
■LIVE DVD/Blu-ray『25th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2024 “Be alright!”』
2025年10月15日(水)リリース
【DVD (2枚組)】￥8,800(tax in)
音声：5.1ch／2ch
【Blu-ray】￥9,900(tax in)
音声：Dolby Atmos／2ch
▼収録内容
25th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2024 “Be alright！”＞ライブ映像
01 Forever for you
02 FOREVER HOME
03 Thank you for every breath
04 Reach for the sky
05 風のららら
06 Secret of my heart
07 Secret, voice of my heart
08 きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない
09 Time after time 〜花舞う街で〜
10 渡月橋 〜君 想ふ〜
11 Your Best Friend
12 Sun will shine on u
13 NEVER GONNA GIVE YOU UP
14 Everything’s All Right
15 P.S♡MY SUNSHINE
16 Wで包むよ
17 Stand Up
18 ベロニカ
19 Unraveling Love 〜少しの勇気〜
20 ZEROからハジメテ
21 PUZZLE
22 薔薇色の人生
23 Feel fine!
EN1 Love, Day After Tomorrow
EN2 Y☺u & I
EN3 always
▲疋ュメンタリー映像
リハーサルの模様や、アジア公演やFC限定プレライブも含む全6会場でのオフショットなどのドキュメンタリーをたっぷり収録。
■＜Mai Kuraki Live Project 2025 リラック素〜What a wonderful world〜＞
11月02日(日) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
11月08日(土) 福岡・福岡市民ホール 大ホール
11月23日(日) 宮城・東京エレクトロンホール宮城(宮城県民会館)
12月06日(土) 大阪・大阪国際会議場グランキューブ大阪メインホール
12月13日(土) 東京・東京国際フォーラム ホールA
▼チケット
指定席9,800円(税込)
一般発売：10月4日(土)10:00〜
【倉木麻衣公式LINE先行受付(先着)】
受付期間：9月27日(土)12:00〜9月30日(火)23:59
https://line.me/R/ti/p/@995ciwdy
