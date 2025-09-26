俳優・水谷豊（73）が26日、娘で女優の趣里（35）が第1子出産を発表したことを受け、コメントを発表した。また、妻で女優の伊藤蘭も同日に自身のSNSを更新し、祝福した。

水谷と伊藤にとっての初孫となり、水谷は「趣里、凌輝おめでとう！これで去年から始まった我々の食事会が、一人増えてますます賑やかになるね。2人に感謝！これまで通り、自分たちを信じて2人で前向きな人生を歩んで欲しい」と祝福した。

「もうひとつ、趣里の子供を取り上げてくれた先生は、かつて子役時代に僕の子供役をやったことがあって、つまり僕の子供役が僕の子供の子供を取り上げてくれたことになる。こんなことって！奇跡的なご縁にも感謝！水谷豊」とエピソードも披露した。

伊藤は「Papa Ryoki & Mama Shuri Baby誕生おめでとう」と祝福。「ちょうど趣里が産まれたこの季節…」と思い返し「自分の想い出とも重なり本当に感慨深いです」としみじみ。「尊い命大切に育んでくださいね」と伝えた。

またハッシュタグでは「#HelloBaby」「#三山凌輝」「#趣里」「#よろしくね」と添えた。

趣里は先月28日に男性7人組「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）との結婚、第1子妊娠を発表していた。

この日、自身のインスタグラムで「先日、無事に第一子が誕生した事をご報告します」とし、結婚指輪とみられるおそろいのリングをつけた夫妻の手と赤ちゃんの手をつないだ画像をアップした。

「変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私達の両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます」とし、「今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私達が持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます。同時に応援して下さる皆さんにも優しさと愛で溢れる日常がありますように。三山凌輝 趣里」と連名で結んだ。