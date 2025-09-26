yukihiro (L’Arc-en-Ciel, ACID ANDROID, Petit Brabancon, geek sleep sheep)、30年の軌跡を網羅したムック本発売記念トークイベント開催
L’Arc-en-Ciel、Petit Brabancon、geek sleep sheepの屋台骨を支えるドラマーであり、自身のプロジェクトACID ANDROIDではクリエイターとして独創的サウンドを手がけるyukihiroの30年の軌跡が1冊となった『yukihiro：the complete story of a drummer& creator 1995-2025』が12月に発売される。この発売を記念したスペシャルトークイベントの詳細が発表された。
イベントはyukihiroの誕生日である11月24日（月・祝）Veats SHIBUYAにて開催。yukihiro本人が登壇しドラマー／クリエイターそれぞれの側面について語る貴重なトークに加え、ジャンルを越えて共鳴するゲストとしてKAZUYA（Lillies and Remains）と山口大吾（People In The Box）を迎える。yukihiroの制作の裏側や、機材へのこだわりなど、ここでしか聴けないトークセッションが繰り広げられること必至だ。
また、全チケットにサイン入りムック本(通常版／4000円相当)が付属するプレミアムチケットの先行受付が9月27日(土)より開始される。こちらでは現在予約受付中のムック本をいち早く手に入れることが可能だ。
■トークイベント＜the complete story of a drummer & creator 1995-2025＞
2025年11月24日（月・祝）Veats SHIBUYA
OPEN 16:15 / START 17:00
INFORMATION：HOT STUFF PROMOTION https://www.red-hot.ne.jp/
＜TALK GUEST＞
KAZUYA（Lillies and Remains）
山口大吾（People In The Box）
【チケット料金】（全券種 サイン入りムック本（通常版）付き）
・1F前方指定席：13,000円（税込／ドリンク代別）
・1F後方立見：10,000円（税込／ドリンク代別）
・2F前方着席指定席：13,000円（税込／ドリンク代別）
・2F後方立見：10,000円（税込／ドリンク代別）
※後方立見エリア（1F・2F）はステージや出演者、演出の一部が見えづらい可能性がございます。予めご了承ください。
※未就学児入場不可
【オフィシャル先行受付（抽選）】
受付期間：2025年9月27日（土）12:00 〜 10月13日（月・祝）23:59
制限枚数：お一人様2枚まで
受付URL：https://eplus.jp/yukihiro-t/
■『yukihiro：the complete story of a drummer & creator 1995-2025』通常版
著者：yukihiro
仕様：A4変形／並製本（ソフトカヴァー）
発売：2025年12月予定
※通常版の詳細は後日リットーミュージックの公式サイトでお知らせいたします
※ハードカヴァー&特典ポストカード付きの受注限定の特装版も予約受付中
予約受付詳細 https://t-od.jp/products/yukihiro_sp
