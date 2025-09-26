Netflix『グラスハート』劇中バンド・TENBLANKとOVER CHROMEによるコラボ曲「Vibrato」が配信決定
Netflixシリーズドラマ『グラスハート』の劇中バンド・TENBLANKとOVER CHROMEのコラボ楽曲「Vibrato (Live Ver.)」が10月8日に配信されることが決定した。
7月31日に全世界で配信スタートし、日本ではランキング1位、各国でトップ10入りを記録した『グラスハート』。その劇中に登場するTENBLANKは、佐藤健演じる孤高の天才音楽家・藤谷直季、宮粼優演じる大学生ドラマー・西条朱音、町田啓太演じる努力家のカリスマギタリスト・高岡尚、志尊淳演じる音楽マニアのピアニスト・坂本一至という4人によって結成されたロックバンドだ。
そしてOVER CHROMEは菅田将暉演じる真崎桐哉と、レイニ演じる有栖川真広による、TENBLANKと敵対するカリスマ的な人気を誇るユニット。
劇中で藤谷直季（佐藤健）と真崎桐哉（菅田将暉）の2人が 互いに認め合いながらもすれ違ってきた、2人のカリスマがともに歌う「Vibrato」。佐藤健、菅田将暉、2人の歌声が響き渡るドラマ随一の名シーンを彩る楽曲として視聴者からもリリースの声が一際多かった。
なお、TENBLANKによるアルバム『Glass Heart』は7月31日のドラマ配信と合わせて配信がスタートし、翌8月1日にはCDとしてもリリース。アナログレコードが11月19日にリリースされることも決定している。
TENBLANK and OVER CHROME「Vibrato (Live Ver.)」
2025年10月8日配信スタート
Pre-add / Pre-save：https://tboc.lnk.to/Vibrato
アナログレコード『Glass Heart』＜完全生産限定盤＞
2025年11月19日発売
予約：https://TNBLNK.lnk.to/GlassHeart_LP
価格：5,500円（税込）
品番：WPJL-10284
仕様：１枚組
SIDE A
1. MATRIX［作詞：清竜人 / 作曲：大濱健悟］
2. 旋律と結晶［作詞：野田洋次郎 / 作曲：飛内将大］
3. 約束のうた［作詞：太志 / 作曲：大濱健悟］
4. Lucky Me［作詞：JAMIL KAZMI、CJ Baran / 作曲：CJ Baran、JAMIL KAZMI］
5. シトラス［作詞：太志、NANa / 作曲：飛内将大］
SIDE B
1. PLAY OUT LOUD［作詞：川上洋平（[Alexandros]） / 作曲：飛内将大］
2. Chasing Blurry Lines［作詞：清竜人、JAMIL KAZMI / 作曲：飛内将大］
3. 君とうたう歌 (feat. 櫻井ユキノ)［作詞・作曲：Yaffle］
4. 永遠前夜［作詞・作曲：野田洋次郎］
5. Glass Heart［作詞・作曲：野田洋次郎］
アルバム『Glass Heart』
【Digital Release】2025年7月31日配信開始
https://tnblnk.lnk.to/GlassHeartDPu
【CD Release】2025年8月1日発売
CD購入：https://TNBLNK.lnk.to/GlassHeart_CD
初回限定盤（CD＋Blu-ray）：WPZL-32227／￥6,050（税込）
※「Behind The FIRST LIVE」収録Blu-ray付属
通常盤（CD）：WPCL-13687／￥3,850（税込）
1.MATRIX（作詞：清竜人／作曲：大濱健吾）
2.旋律と結晶（作詞：野田洋次郎／作曲：飛内将大）
3.約束のうた（作詞：太志／作曲：大濱健吾）
4.Lucky Me（作詞：Jamil Kazmi、CJ Baran／作曲：CJ Baran、Jamil Kazmi）
5.シトラス（作詞：太志、NANa／作曲：飛内将大）
6.PLAY OUT LOUD（作詞：川上洋平（[Alexandros]）／作曲：飛内将大）
7.Chasing Blurry Lines（作詞：清竜人、Jamil Kazmi／作曲：飛内将大）
8.君とうたう歌 (feat. 櫻井ユキノ)（作詞・作曲：Yaffle）
9.永遠前夜（作詞・作曲：野田洋次郎）
10.Glass Heart（作詞・作曲：野田洋次郎）
Netflixシリーズ『グラスハート』
2025年7月31日（木）よりNetflixにて全世界独占配信
出演：佐藤健、宮粼優、町田啓太、志尊淳、菅田将暉、唐田えりか、郄石あかり、竹原ピストル、YOU、藤木直人
原作：若木未生「グラスハート」シリーズ（幻冬舎コミックス）
脚本：岡田麿里、阿久津朋子、小坂志宝
監督：柿本ケンサク、後藤孝太郎
制作：ROBOT／製作：Netflix
Netflix作品ページ：https://www.netflix.com/グラスハート