550万球の光が織りなす“魔法の森” 静岡・時之栖でイルミネーション「ひかりのすみか」
【女子旅プレス＝2025/09/26】静岡県御殿場市の御殿場高原 時之栖（ときのすみか）で、550万球の光が彩る冬のイルミネーション「ひかりのすみか」が、2025年10月11日（土）から2026年3月8日（日）まで開催される。
日本で最も富士山に近い大規模イルミネーション「ひかりのすみか」。時之栖が今年で30周年を迎える節目に、人気を博した昨年のイルミネーションをさらにパワーアップ。
24回目の開催となる今季のテーマは「マジックフォレスト」。約550万球もの光が織りなす、まさに魔法の森に迷い込んだかのような幻想的な世界が広がる。
トンネルの元祖とも称される約300ｍにわたる「光のトンネル」は、ファンタジーが創り出す幻想世界の入口。光と音に包まれる没入感とともにトンネルを歩き進むごとに、魔法が溢れるファンタジーの世界へと誘われるようだ。
今年のシンボルツリーは、富士山をイメージしたデザインに一新。高さ20mの巨大なツリーが、幻想的なランタンに囲まれてそびえ立つ。ランタンガーデンも広がり、どこを切り取っても絵になるエリアだ。
有料会場「王宮の丘」にある、最高到達点150mを誇る噴水レーザーショーは必見。昨年、International Illumination Award 2024で最優秀賞を受賞した、全国規模で認められたショーだ。水と光と音が織りなす圧巻のパフォーマンスは、言葉を失うほどの迫力。一部日程でダンスショーやナイトバブルとの圧巻のコラボレーションショーも体験できる。
昨年から登場した「魔法の教会（桜の礼拝堂）」。ここでは新ストーリー「女王の願いが輝く物語」のプロジェクションマッピングが上映される。光が溢れる教会で、魅惑的な物語の世界にどっぷり浸れるだろう。
有料会場の「王宮の丘」は今季はさらにパワーアップを遂げ、水と魔法をイメージした「ファウンテン キャッスル」をテーマにしたさまざまな景色が楽しめる。青い光に包まれた「ヒカリの散歩道」、眼下一面に広がる光の海「スローハウストゥインクル」、さらにメリーゴーラウンドやなどのスポットが点在している。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2025年10月11日（土）〜2026年3月8日（日）
【点灯時間】
（第1期間）10月11日（土）〜2025年10月31日（金）17：00〜22：00
※10月11日のみ点灯式に準ずる
（第2期間）11月1日（土）〜2026年1月12日（月）16：30〜22：00
（第3期間）2026年1月13日（火）〜3月８日（日）17：00〜21：30
場所：静岡県御殿場市神山719
