相田翔子、手作り魚料理にネット衝撃「さすがお上手〜」 みそ汁にサラダも
俳優・歌手の相田翔子が、26日までに自身のブログを更新。手作り料理を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】相田翔子、魚料理を手作り 過去の料理投稿の数々も「美味しそう」（18枚）
高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。
今回は「秋刀魚が美味しい」と手作り料理を披露。みそ汁やサラダも添え、「すだちを頂いたので 今夜は秋刀魚と決めていました！ 身が太くて美味しかったな〜 また秋刀魚焼こう!!」とつづった。ファンからは「さすがお上手〜」などの声が寄せられた。
引用：「相田翔子」ブログ
【写真】相田翔子、魚料理を手作り 過去の料理投稿の数々も「美味しそう」（18枚）
高校卒業後からアイドルデュオ・Winkとして活躍してきた相田。家族との時間も大切にしており、ブログでは手料理並ぶ食卓も度々公開している。
今回は「秋刀魚が美味しい」と手作り料理を披露。みそ汁やサラダも添え、「すだちを頂いたので 今夜は秋刀魚と決めていました！ 身が太くて美味しかったな〜 また秋刀魚焼こう!!」とつづった。ファンからは「さすがお上手〜」などの声が寄せられた。
引用：「相田翔子」ブログ