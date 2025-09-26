eill、アニメ『桃源暗鬼』第2クール・練馬編 ED主題歌「ACTION」を配信リリース
eillが、10月3日から放送スタートのTVアニメ『桃源暗鬼』第二クール・練馬編のエンディング主題歌となっている「ACTION」を練馬編放送スタートと同日の10月3日に配信リリースすることが決定した。
配信情報と合わせ、『桃源暗鬼』のアニメキャラが描かれた書き下ろしジャケ写も公開。こちらは一ノ瀬四季と桃寺神門が線画で描かれた「ACTION」のジャケ写限定の絵柄となっている。
そして、9月26日から「ACTION」のPre-Add & Pre-Save キャンペーンがスタート。Apple Musicの “Pre-Add”、Spotifyの “Pre-Save”いずれかに指定のURLから登録した方に、ここだけでしかゲットできない「TVアニメ『桃源暗鬼』オリジナルスマホ壁紙-桃寺神門ver.-」をもれなくプレゼントされる。
さらに11月5日にリリースされる新曲「ACTION」を表題としたNew EPの収録曲も発表された。すでに発表されている3曲に加えて、新曲として「ラストシーン.」「what am i made for?」「NEEMIA」が収録されることが明らかになっている。CDショップ別特典の絵柄も解禁され、特設サイトもオープンした。
「ACTION」配信
2025年10月3日(金)配信スタート
https://eill.lnk.to/ACTION
■eill「ACTION」Pre-Add & Pre-Save キャンペーン
2025 年10月3日(金)より配信開始する「ACTION」をApple Musicの “Pre-Add”、Spotifyの “Pre-Save” を、下記指定のURLから登録した方全員に、「TVアニメ『桃源暗鬼』オリジナルスマホ壁紙-桃寺神門ver.-」をプレゼント！
※事前登録頂くと、配信日にご自身のライブラリに楽曲が追加されます。
応募期間：2025年9月26日(金)18:00〜10月2日(木)23:59
登録URL：https://www.toneden.io/ponycanyon-438-8284/post/eill-action-pre-add-pre-save
New EP『ACTION』
2025年11月5日(水)発売
予約はこちら：https://eill.lnk.to/ACTION_CD
特設サイト：https://eill-action.com
■収録曲(初回限定盤/通常盤共通)
M1. ACTION
M2. what am i made for?
M3. ラストシーン.
M4. Love, lala ~恋の行方~
M5. NEEMIA
M6. fortnight
■初回限定盤
品番：PCCA-06437
価格：4,800円(税込)
初回限定盤映像特典(Blu-ray)：「BLUE ROSE TOUR 2024」@東京国際フォーラム ホールC
封入特典(初回限定盤/通常盤共通)：ランダムカード(全5種) ※初回生産限定
■通常盤
品番：PCCA-06438
価格：2,200円(税込)
封入特典(初回限定盤/通常盤共通)：ランダムカード(全5種) ※初回生産限定
■CDショップ予約購入先着特典
Amazon.co.jp：メガジャケ(初回限定盤ver./通常盤ver.)
楽天ブックス：A4クリアファイル
セブンネットショッピング：アクリルコースター(初回限定盤ver./通常盤ver.)
タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン：ジャケ写ステッカー(初回限定盤ver.)
全国HMV/HMV&BOOKS online：チェキ風ブロマイド
PCSC含むその他一般店：ジャケ写ステッカー(通常盤ver.)
＜各ショップお申込みに関する注意事項＞
※全国のCDショップ、WEBショップにて2025年11月5日(水)発売New EP「ACTION」をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。
※各店舗でご用意している特典数量には限りがございますので、お早目のご予約をおすすめいたします。
※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。
※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。
＜ACTION TOUR 2025-2026＞
2025年
11月29日（土）大阪・心斎橋BIGCAT
開場17:00/開演18:00
12月5日（金）北海道・札幌PENNY LANE 24
開場18:00/開演19:00
12月13日（土）宮城・仙台Rensa
開場17:00/開演18:00
2026年
1月17日（土）福岡・DRUM LOGOS
開場17:30/開演18:30
1月24日（土）愛知・名古屋DIAMOND HALL
開場17:30/開演18:30
2月7日（土）東京・Kanadevia Hall（旧：TOKYO DOME CITY HALL）
開場17:00/開演18:00
・料金・券種：
[東京公演以外] スタンディング(整理番号付き) 7,700円(税込)
別途ドリンク代 600円必要
[東京公演] 指定席 7,700円(税込)
別途ドリンク代 500円必要
お一人様4枚まで(分配可)
■オフィシャルサイト先行
受付期間：9/15(月祝)20:30〜9/28(日)23:59
当落発表：10/1(水)13:00
入金期間：10/1(水)13:00〜10/3(金)21:00チケット販売サイト：イープラス
チケット販売URL：https://eplus.jp/eill/
■公演に関するお問い合わせ
■大阪公演
サウンドクリエーター：TEL 06-6357-4400
（祝日を除く平日 12:00〜15:00）
■北海道公演
マウントアライブ：TEL 050-3504-8700
（平日 11:00〜18:00）
■宮城公演
ノースロードミュージック：TEL 022-256-1000
（平日 11:00〜16:00）
■福岡公演
BEA：TEL 092-712-4221
（月~金 12:00〜16:00）
■愛知公演
サンデーフォークプロモーション：TEL 052-320-9100
（12:00〜18:00）
■東京公演
クリエイティブマンプロダクション：TEL 03-3499-6669
（月・水・金12：00〜16：00）
＜ACTION ASIA TOUR 2026 (海外公演)＞
開催都市：台北・上海・バンコク・香港・ソウル
日時や会場、チケット情報は後日発表
