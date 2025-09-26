eillが、10月3日から放送スタートのTVアニメ『桃源暗鬼』第二クール・練馬編のエンディング主題歌となっている「ACTION」を練馬編放送スタートと同日の10月3日に配信リリースすることが決定した。

配信情報と合わせ、『桃源暗鬼』のアニメキャラが描かれた書き下ろしジャケ写も公開。こちらは一ノ瀬四季と桃寺神門が線画で描かれた「ACTION」のジャケ写限定の絵柄となっている。

そして、9月26日から「ACTION」のPre-Add & Pre-Save キャンペーンがスタート。Apple Musicの “Pre-Add”、Spotifyの “Pre-Save”いずれかに指定のURLから登録した方に、ここだけでしかゲットできない「TVアニメ『桃源暗鬼』オリジナルスマホ壁紙-桃寺神門ver.-」をもれなくプレゼントされる。

さらに11月5日にリリースされる新曲「ACTION」を表題としたNew EPの収録曲も発表された。すでに発表されている3曲に加えて、新曲として「ラストシーン.」「what am i made for?」「NEEMIA」が収録されることが明らかになっている。CDショップ別特典の絵柄も解禁され、特設サイトもオープンした。

「ACTION」配信

2025年10月3日(金)配信スタート

https://eill.lnk.to/ACTION ■eill「ACTION」Pre-Add & Pre-Save キャンペーン

2025 年10月3日(金)より配信開始する「ACTION」をApple Musicの “Pre-Add”、Spotifyの “Pre-Save” を、下記指定のURLから登録した方全員に、「TVアニメ『桃源暗鬼』オリジナルスマホ壁紙-桃寺神門ver.-」をプレゼント！

※事前登録頂くと、配信日にご自身のライブラリに楽曲が追加されます。

応募期間：2025年9月26日(金)18:00〜10月2日(木)23:59

登録URL：https://www.toneden.io/ponycanyon-438-8284/post/eill-action-pre-add-pre-save

New EP『ACTION』

2025年11月5日(水)発売

予約はこちら：https://eill.lnk.to/ACTION_CD

特設サイト：https://eill-action.com ■収録曲(初回限定盤/通常盤共通)

M1​. ACTION

M2​. what am i made for?

M3​. ラストシーン​.

M4​. Love, lala ~恋の行方~

M5​. NEEMIA

M6​. fortnight ■初回限定盤

品番：PCCA-06437

価格：4,800円(税込)

初回限定盤映像特典(Blu-ray)：「BLUE ROSE TOUR 2024」@東京国際フォーラム ホールC

封入特典(初回限定盤/通常盤共通)：ランダムカード(全5種) ※初回生産限定 ■通常盤

品番：PCCA-06438

価格：2,200円(税込)

封入特典(初回限定盤/通常盤共通)：ランダムカード(全5種) ※初回生産限定 ■CDショップ予約購入先着特典

Amazon.co.jp：メガジャケ(初回限定盤ver./通常盤ver.)

楽天ブックス：A4クリアファイル

セブンネットショッピング：アクリルコースター(初回限定盤ver./通常盤ver.)

タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン：ジャケ写ステッカー(初回限定盤ver.)

全国HMV/HMV&BOOKS online：チェキ風ブロマイド

PCSC含むその他一般店：ジャケ写ステッカー(通常盤ver.)

＜各ショップお申込みに関する注意事項＞

※全国のCDショップ、WEBショップにて2025年11月5日(水)発売New EP「ACTION」をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。

※各店舗でご用意している特典数量には限りがございますので、お早目のご予約をおすすめいたします。

※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。

※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。

＜ACTION TOUR 2025-2026＞

2025年

11月29日（土）大阪・心斎橋BIGCAT

開場17:00/開演18:00

12月5日（金）北海道・札幌PENNY LANE 24

開場18:00/開演19:00

12月13日（土）宮城・仙台Rensa

開場17:00/開演18:00

2026年

1月17日（土）福岡・DRUM LOGOS

開場17:30/開演18:30

1月24日（土）愛知・名古屋DIAMOND HALL

開場17:30/開演18:30

2月7日（土）東京・Kanadevia Hall（旧：TOKYO DOME CITY HALL）

開場17:00/開演18:00 ・料金・券種：

[東京公演以外] スタンディング(整理番号付き) 7,700円(税込)

別途ドリンク代 600円必要

[東京公演] 指定席 7,700円(税込)

別途ドリンク代 500円必要 お一人様4枚まで(分配可) ■オフィシャルサイト先行

受付期間：9/15(月祝)20:30〜9/28(日)23:59

当落発表：10/1(水)13:00

入金期間：10/1(水)13:00〜10/3(金)21:00チケット販売サイト：イープラス

チケット販売URL：https://eplus.jp/eill/ ■公演に関するお問い合わせ

■大阪公演

サウンドクリエーター：TEL 06-6357-4400

（祝日を除く平日 12:00〜15:00）

■北海道公演

マウントアライブ：TEL 050-3504-8700

（平日 11:00〜18:00）

■宮城公演

ノースロードミュージック：TEL 022-256-1000

（平日 11:00〜16:00）

■福岡公演

BEA：TEL 092-712-4221

（月~金 12:00〜16:00）

■愛知公演

サンデーフォークプロモーション：TEL 052-320-9100

（12:00〜18:00）

■東京公演

クリエイティブマンプロダクション：TEL 03-3499-6669

（月・水・金12：00〜16：00）

＜ACTION ASIA TOUR 2026 (海外公演)＞

開催都市：台北・上海・バンコク・香港・ソウル

日時や会場、チケット情報は後日発表