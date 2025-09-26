Travis Japan・川島如恵留が名作戯曲に挑む 舞台『すべての幸運を⼿にした男』キービジュアル＆全キャスト発表
Travis Japanの川島如恵留が主演を務める舞台『すべての幸運を手にした男』の全キャストが決定。あわせて、キービジュアルとキャラクタービジュアルも公開された。
本作は、世界的劇作家アーサー・ミラーによる戯曲で、1944年にニューヨークで初演されて以来、幾度も上演されてきたミラー初期の名作として知られている。
主人公デイヴィッド・ビーヴスの人生には、次々と思いがけない幸運が訪れる。まるで「幸運そのもの」のような存在で、どんな困難にも打ち勝ち、失敗することがないかのように思えるデイヴィッドだが、その幸運が続くうちに次第に不安を感じ始める。運命と人間の意志はどのように相互作用するのか。構成や登場人物の成長に寓話的な要素を取り入れながら、愛と不安、希望と孤独が交錯する普遍的な人間ドラマを描く。
演出は、『死と乙女』（アリエル・ドーフマン）の世界初演でローレンス・オリヴィエ賞最優秀作品賞を受賞し、イギリスの名だたる劇場で長年活躍を続けるリンゼイ・ポズナーが手がける。ドミニク・ウエスト主演『橋からの眺め（A View from the Bridge）』をはじめ、数々の名優を演出してきた。日本での演出は『十二人の怒れる男』『みんな我が子』に続く3作目となる。戯曲を丁寧に分析し、登場人物やシーンを確実に立ち上げていくポズナーは、俳優たちからの信頼も厚く、イギリス演劇界の第一線で活躍する名匠だ。
主人公デイヴィッド・ビーヴスを演じるのは、Travis Japanのメンバーであり、高いダンススキルと知性を兼ね備え、多方面で活躍する川島如恵留だ。幸運に恵まれ続ける青年の数奇な運命を、繊細かつ力強く体現する。
共演には、ディヴィッドの恋人であり、のちに妻となるヘスター・フォーク役に元宝塚歌劇団花組トップ娘役で女優としての評価も高い花乃まりあ。野球選手としての成功を夢見る兄エイモス・ビーヴス役に舞台・映像で幅広く活躍する大野拓朗。誠実な整備工ガスタフ・エバーソン役に古河耕史、家庭の問題を抱え酒に溺れる男J.B.フェラー役に駒木根隆介、不慮の事故で足が不自由となった元兵士ショーリー役に永島敬三が出演し、それぞれがデイヴィッドの運命に関わっていく。
また、デイヴィッドの叔母ベル役に栗田桃子、デイヴィッドにビジネスの機会をもたらすダン・ディブル役に内田紳一郎。さらに大石継太が、ヘスターの父アンドリュー・フォークと野球のコーチ、オーギー・ベルファストの2役を演じ分け、物語に深みを与える。そして、エイモスに夢を託し続ける父パターソン・ビーヴス役には、舞台・映像で長年にわたり活躍する羽場裕一が出演し、確かな演技力で作品を力強く支える。
今回、出演キャストの発表とあわせて、各キャストのキャラクタービジュアル、そして作品世界を象徴するキービジュアルが解禁された。運命に愛された男の試練と孤独。個性豊かな実力派キャスト陣が、そのドラマを鮮やかに描き出す。
舞台『すべての幸運を⼿にした男』は、東京グローブ座にて11月14日〜12月2日上演。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
◼ヘスター・フォーク役：花乃まりあ
どこへ転がっていくのか、どこに着地するのか、ずっとドキドキしながら台本を読みました。これぞまさに⼈⽣…！ へスターはデイヴィッドの可能性や葛藤を深く理解し、愛し、⽀えとなる⼈物だと捉えています。彼⼥の存在もデイヴィッドのひとつの「幸運」であるよう演じたいです。リンゼイさん、そして川島さんはじめとする素晴らしいキャストの皆様とご⼀緒させていただけることがとても楽しみです。
◼エイモス・ビーヴス役：⼤野拓朗
本作のエイモスは報われません。でも、僕⾃⾝は幸運をいただきました。アーサー・ミラーの初期の作品に挑めること、そのご縁に深く感謝しています。運命・努⼒・幸運――3つがぶつかり合う物語の中で、⼈間の喜びや苦しみを感じながら、リンゼイ⽒の演出のもと、⽇本のお客様に、⼼を込めて真っ直ぐ届けたいと思います。
◼ガスタフ・エバーソン役：古河耕史
尊敬する劇作家アーサー・ミラー⽒の作品の上演に参加できることに、 ⼤きな喜びと光栄を感じております。“すべての幸運を⼿に”する⼈間を、 今の⽇本の私たちは⼀体どんな⾵に受けとめるのでしょうか。 主演の川島さん、演出のリンゼイさん、そして素敵なキャストとスタッフの皆さんに、早く稽古場でお会いしたいです！
◼J・B・フェラー役：駒⽊根隆介
『すべての幸運を⼿にした男』。いいタイトルですね。常々、⾃分がこうして演劇やら何やら好きなことで⽣活できているのは、本当に「幸運」だと思っているのですが、今回も素敵なご縁をいただきまして、少しでも作品の⼒になれればと思っています。主演の川島如恵留さん、演出のリンゼイ・ポズナー⽒とは初めての創作となりますので、どのような現場になるかとても楽しみです。アーサー・ミラー作品も初めてのわたくし、頼もしいことは重々承知の共演者の皆さまと⼀丸となって、この座組でしか作れない世界を丁寧に構築していきたいと思っています。
◼ショーリー役：永島敬三
まず、今回アーサー・ミラーの戯曲に初めて挑めることがとても有り難い機会だと思っています。そして英国の演劇界を代表するリンゼイさんとの創作や、川島さんはじめとても強⼒な俳優の⽅々との共演も、⼤いに楽しみです。「運命」 という⾔葉がキーワードになる作品ですが、 様々な障壁や迷いの中で翻弄される登場⼈物たちがどういった運命を辿るのか、⾃分⾃⾝もきちんと考え、迷いながら役を深めていけたらと思っています。
◼ベル役：栗⽥桃⼦
演出家のリンゼイさんとは、3年前アーサー・ミラー作『みんな我が⼦』という作品で初めてご⼀緒させて頂きました。 異国の⽅の演出を受けるのが初めてで、 緊張していたのですが、 リンゼイさんはとてもとても優しくて、⼀緒にその役のことを考えて柔らかく対応して下さいました。今回またご⼀緒させて頂けること、 本当に嬉しいです！ 私は今回ちょっとの出番ですが、 キャスト全員の⽅が初めまして、の皆さまとリンゼイさんと、観てよかったと思って頂ける作品になりますよう頑張ります。
◼ダン・ディブル役：内⽥紳⼀郎
東京グローブ座の舞台に⽴つのは、な〜んと21年ぶり！ 『スカパン』『スタンド・ バイ・ミー』、 そして今回の『すべての幸運を⼿にした男』ん？ 頭⽂字がみんなSで始まってる!! 初めて⾃腹で観た芝居がアーサー・ミラーの『セールスマンの死』。これもS!? なんとも不思議な縁（えにし）に導かれたようで…。素敵なスタッフ、キャスト、そしてお客様と⼀緒に幸せな舞台を作って⾏きまっしょう!!!
◼アンドリュー・フォーク／オーギー・ベルファスト役：大石継太
アーサー・ミラーの作品は『THE PRICE』に次いで、2本⽬です。アーサー・ミラーの⼈間ドラマを演出家のリンゼイ・ポズナーさん、キャスト、スタッフで創りあげて⾏くのが今からとても楽しみです。僕は2役！に挑みます！ どちらも物語を波及する役です。どうする?! いやぁウキウキです。 臆せずチャレンジしていきましょう！ 楽しい稽古場になる様カンパニー全員で⾛り出します！
◼パターソン・ビーヴス役：⽻場裕⼀
こんにちは⽻場裕⼀です。役どころは、主⼈公デイヴィッドの⽗パターソン・ビーヴス。デイヴィッドの兄エイモスを⼤リーグプレーヤーにするために⼼⾎を注いでいる男です。そんな男を演じる私は野球をまったく知りません。そもそもスポーツ⾃体に興味がないのです。 筋⾦⼊りの⽂系なのです。さて、この役、どうしましょう。私でいいんですかねー。あっ、⼤⾕翔平は知ってます。確かドジャース…だったよね。
