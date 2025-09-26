レギュラーシーズン最終盤を迎えているMLBは、西地区でドジャースが優勝を飾り、全地区優勝が確定。プレーオフに向け残り1枠の争いは依然続いています。

優勝マジック「1」で迎えたドジャースはダイヤモンドバックスとの3連戦最後に挑みました。第1戦逆転負け、第2戦もリードを保っていたものの終盤で追いつかれ延長で辛勝など苦しい戦いを強いられていましたが、この日は投打で安定した活躍。大谷翔平選手のキャリアハイタイの54号を含む4つのホームランと量産。投げては山本由伸投手が6回無安打7奪三振の活躍でシーズン通算200奪三振に到達させます。その後もリリーフ陣が力をみせ完封リレーで8-0と快勝しました。試合後にはシャンパンファイトが行われ4年連続の地区優勝を喜びました。

すでに東地区はフィリーズ、中地区はブリュワーズが地区優勝を飾っていて、ワイルドカードでもパドレスとカブスがそれぞれ進出を決めています。

試合は残り3戦ですが、残り1枠はいまだ争いが続いています。現在82勝のメッツがプレーオフ進出圏内にいますが、レッズが81勝とすぐ後ろを追いかけています。