“可愛すぎる”と話題・卓球女子21歳が「透明感スゴイ」 美オーラにネット衝撃
“かわいすぎる卓球女子”として話題の菊池日菜が、26日までにインスタグラムを更新。オフショットを披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】“可愛すぎる”と話題・卓球女子21歳、「透明感スゴイ」モデル姿、試合姿など（11枚）
抜けるような青空のもと、カメラを見つめる菊池。白のトップスを着用し、圧倒的な透明感で魅せた。ファンからは「美しすぎる」「相変わらず美人さんだ」などのコメントや、ハートの絵文字が多数集まっている。
昨年3月には芸能プロダクション「seju」に所属し、タレント活動をスタートした菊池は、卓球で全国大会に出場するほどの実力者。プロダクションに所属する以前からSNSを積極的に活用しユニフォーム姿やオフショットを公開。その透明感あふれる佇まいは“かわいすぎる卓球女子”とも評されネットからの支持を集めていた。タレント活動開始後は、モデル姿や宣材ショット、雑誌グラビアなどでも注目を集めている。
引用：「菊池日菜」インスタグラム（@hina_ii211）
