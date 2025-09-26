「スケバン刑事」斉藤由貴＆南野陽子＆浅香唯が奇跡の共演！ NHK『SONGS デビュー40周年同窓会』10.2放送
1985年にデビューし、今年40周年を迎える斉藤由貴、南野陽子、浅香唯が、10月2日22時放送の『SONGS』（NHK総合）に登場。ドラマ「スケバン刑事」シリーズや、アイドル時代の秘蔵エピソードを明かす。
【写真】「スケバン刑事」の大ファンだった大泉洋が、斉藤由貴＆南野陽子＆浅香唯の奇跡の共演に大興奮！
今回のSONGSは、デビュー40周年の斉藤由貴、南野陽子、浅香唯をゲストに迎えたスペシャル版。
同じ1985年デビューであることに加え、ドラマ「スケバン刑事」シリーズで主演を務めたことなど、共通点が多い3人。しかし、当時はあまり交流がなく、話をする機会もほとんどなかったという。
「スケバン刑事」の大ファンだったという番組責任者・大泉洋は、3人の奇跡の共演に大興奮。大忙しだったアイドル時代の苦労話や、「スケバン刑事」の撮影裏話など、秘蔵トーク満載で届ける。
さらに、3人それぞれが40年の歴史に欠かせない名曲をパフォーマンス。斉藤由貴は、今も卒業ソングの定番として親しまれるデビュー曲「卒業」。南野陽子は、シングルチャート8作連続1位の記録を打ち立てた「秋からも、そばにいて」。浅香唯は、“日本一忙しいアイドル”と言われていた当時の代表曲「セシル」を披露する。
『SONGS デビュー40周年同窓会 〜斉藤由貴 南野陽子 浅香唯〜』は、NHK総合にて10月2日22時放送。
【写真】「スケバン刑事」の大ファンだった大泉洋が、斉藤由貴＆南野陽子＆浅香唯の奇跡の共演に大興奮！
今回のSONGSは、デビュー40周年の斉藤由貴、南野陽子、浅香唯をゲストに迎えたスペシャル版。
同じ1985年デビューであることに加え、ドラマ「スケバン刑事」シリーズで主演を務めたことなど、共通点が多い3人。しかし、当時はあまり交流がなく、話をする機会もほとんどなかったという。
さらに、3人それぞれが40年の歴史に欠かせない名曲をパフォーマンス。斉藤由貴は、今も卒業ソングの定番として親しまれるデビュー曲「卒業」。南野陽子は、シングルチャート8作連続1位の記録を打ち立てた「秋からも、そばにいて」。浅香唯は、“日本一忙しいアイドル”と言われていた当時の代表曲「セシル」を披露する。
『SONGS デビュー40周年同窓会 〜斉藤由貴 南野陽子 浅香唯〜』は、NHK総合にて10月2日22時放送。