『８番出口』公開28日間で興行収入40億円突破！
二宮和也主演の映画『8番出口』が、9月25日までの公開28日間で、観客動員数285万人、興行収入40.1億円を突破した。
【写真】映画『８番出口』フォトギャラリー
本作は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏がひとりで制作し、累計販売本数200万突破の世界的大ヒットを記録した同名のゲームを、川村元気の監督・脚本で実写映画化。主演の二宮和也の他、河内大和、浅沼成、花瀬琴音、小松菜奈が出演する。
既にアジア、ヨーロッパなど100以上の国と地域での上映が決定。5月には、第78回カンヌ国際映画祭オフィシャルセレクション【ミッドナイト・スクリーニング部門】へ正式招待され、二宮と小松、川村監督がフランス・カンヌの地へ。2300人もの観客の前で世界初上映を果たし、“8分間のスタンディングオベーション”という大反響を巻き起こした。
以降も、第50回トロント国際映画祭【センターピース部門】で北米プレミアを迎え現地では拍手喝采、以降も第58回シッチェス・カタロニア国際映画祭【コンペティション部門】、第69回ロンドン映画祭【カルト部門】に出品が決定し、『パラサイト 半地下の家族』など近年アカデミー賞作品を次々と送り出すNEON社による北米配給も決定している。
さらに9月18日には、第30回釜山国際映画祭【ミッドナイト・パッション部門】に正式招待され、深夜の上映にもかかわらず、大熱狂のファンが詰めかけたほか、翌日には、二宮が韓国を代表する俳優陣が出演してきた人気プログラム「Actors’House（アクターズハウス）」に日本人俳優として初登壇を果たした。
映画『８番出口』は公開中。
