なんとも微妙な音のラッパが鳴り響く

元海上自衛隊員で芸人の雷ジャクソン高本さんが、2025年9月13日に自身の公式YouTubeチャンネルを更新し、「自衛隊お笑い船上ライブ in 呉湾艦船めぐり vol.2！」の様子を公開しました。

【動画】難しそう…ラッパを吹く元海上自衛隊芸人の姿です

この船上ライブは、呉湾に停泊している自衛隊艦艇を見学できるツアー「呉湾艦船めぐり」と連動して行われたイベントです。

ライブは、吉本興業所属の元陸上自衛官芸人・ちっぴぃちゃんズさんとともに行われました。2024年に開催された第1回が好評だったことから、第2回となる今回が実現。「（前回は）やりすぎたんで、2度目はないだろうと思っていましたが、まさかの2回目があるということで」と高本さんは語りました。

今回はなんと、運営側から出航ラッパの提供もありました。しかし高本さんは「吹いたことないです！」と、現役時代には全く扱ったことがなかったことを明かし、音程の合わないラッパを披露。ごまかすように「出航用意ー！」と叫びましたが、ちっぴぃちゃんズさんから「できない！ できません、ちょっと〜！」とツッコミが入り、会場の笑いを誘いました。

船上ツアーでは、除籍されたばかりの護衛艦「はたかぜ」や、最新鋭のもがみ型護衛艦「によど」の姿も見ることができました。

また、ちっぴぃちゃんズさんが「去年習ったやつがありました。黒いやつ！」と、停泊中の潜水艦を指すと、高本さんは「『沈黙の艦隊』、私、出演しております！」と、当日の撮影時点で封切前だった映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』（2025年9月26日公開予定）への出演をアピール。その後、ちっぴぃちゃんズさんが「私も上戸彩として出演しています」とボケて、さらに笑いを取りました。

船上ライブの最後には、高本さんが現役自衛官時代に吹いたことのあるサイドパイプで締めようとしましたが、こちらもラッパほどではないものの微妙な音に終わり、再び笑いを誘っていました。