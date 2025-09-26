NIGHTMAREが、25周年を記念したEP『√25』のフィジカル盤をリリースした。

本作ではメンバー全員が1曲ずつ作詞作曲を手がけるという初の試みが行われている。それぞれのルーツであったり個性が発揮された5曲には、25年の歩みと経験が発揮されており、非常に興味深い。まさに25周年にふさわしい特別な作品と言える。

ファイナルに日本武道館公演を据えた47都道府県ツアーもいよいよ終盤戦に突入し、本作を掲げたNIGHTMAREはいまどんなモードなのか。作品についてのインタビューを通して、彼らの想いに触れてみてほしい。

──7月から先行配信されていた5-track EP『√25』が、いよいよフィジカルでのリリースになります。メンバーそれぞれが作詞作曲を手掛けた5曲を収録する、というこの企画がそもそもどのように持ち上がったものだったのか、あらためて教えてください。

咲人（G）：5曲入ったEPを出すことになったのは、結果論としてそうなったからなんですよね。当初は1曲ずつリリースしていくつもりだったんですけど、いろんな事情が重なっていく中で5-track EP『√25』というかたちにまとまったわけです。

──1曲ずつ聴いていっても面白かったとは思いますが、5人の作った曲たちが一堂に会するかたちになった5-track EP『√25』は、よりメンバーそれぞれの持つ個性や音楽的なカラーの差を明確に感じられる仕上がりになったのではないでしょうか。

咲人：まぁ、結果オーライ感はちょっとあるかもしれないです。

──きっと、それぞれにとっての“この1曲”を提示していくうえではさまざまな経緯があったことでしょう。狙い撃ちで一発入魂的に絞り込んで曲を作った方もいれば、あれこれ作った中から絞り込んだ方もいるのではないかと思いますが、Ni~yaさんの場合は？

Ni~ya（B）：俺はほんとだったら、もっとド頭からバッチバチにベースのスラップが入ってるような曲を作りたかったの。いかにもベーシストが作りました！みたいな曲を。だけど、そこには今回どうしてもゴール出来なかったんですよ。それで、だんだん締切が迫ってきて「やべぇ、どうしよう…」と思ってた時に出来たのが、この「BIRTH」。

──テンポ自体はミッドテンポですが、スケール感のある素敵な曲ですね。

Ni~ya：ありがとうございます。でも、バッチバチなのもリベンジしたいなぁ(笑)。

──「Mist」はRUKAさんのメロディメイカーとしての才覚が存分に発揮されている印象ですが、こちらの生い立ちはどのようなものだったのでしょう。

RUKA（Dr）：これはもう、前作（『Labyrinth』2024年８月発表の配信限定シングル）の時に出来てました。

──柩さんの「SMILE」は、どのようなタイミングで生まれた曲になりますか。

柩（G）：これは今回この企画のために作った曲ですね。楽しくてノリやすいような曲にしたいなぁ、という気持ちで作り始めました。あとは、メロディーに対して歌詞が早口で言葉数を多くのせてるところがひとつの特徴になってます。

──NIGHTMAREでの作曲は初挑戦となったYOMIさんが書かれているのは、『√5』の冒頭を飾る「Baku」です。プロセスとしては何から始めていかれたのですか。

YOMI（Vo）：咲人から「ちょっとアップテンポの曲が欲しい」って聞いてたんで、まずは「テンポはこのくらいかな」っていうところから決めていきました。

──咲人さんがそのようなオーダーを出された理由は何だったのですか。

咲人：ゾジーさん（YOMI）の曲の締め切りが一番最後で、ほかの4曲はある程度もうデモとして出揃ってたんですよね。その段階でわかってた4曲の方向性と、1枚の作品としてのバランスを考えると、めちゃくちゃ激しいとまではいかなくてもいいけど、やっぱりアッパーなヤツがもう1曲あってもいいなと思ったんですよ。

──なるほど。そんな咲人さん自身が作られている「Jubilee」が、今回どのような流れの中で生まれた曲だったのかもぜひ教えてください。

咲人：今回は「Jubilee」ともう1曲、わりと激しい曲を作ってたんですけど、この作品のコンセプトを考えると「激しい曲はいつでも出せるしな」と思ったんですよね。逆に、こういうテーマで曲を書くっていうのは今しか出来ないなと。そして、「Jubilee」っていうタイトルは最初から自分の言葉アーカイブの中にありました。

──25周年というと、いわゆるSilver Jubileeにあたりますものね。

咲人：そうですね。まさに今このタイミングにしか作れないものをかたちにしたんです。

──なお、プレス向け資料によるとこの『√25』という作品タイトルも25周年を意識したものとなるそうで、意味合いとしては“Root = NIGHTMAREの根源、 Route = 25年の活動の道筋を √25=5”という、ふたつのニュアンスを含んでいるのだとか。

咲人：このタイトルは言葉遊びから生まれたところもあって、特に自分としては25年の活動の道筋を数学的に√25=5って表した部分が大きいです。ちょうどメンバーの数と周年の数が当てはまるな、と思ったんで。

──実際、今作はクレジットを見ずとも誰がどの曲を書いたのかわかりそうなくらい、メンバー5人の持っている特色がありありと映し出された内容となっているわけですが、出来上がってきた各曲に対して各人がどのような印象を持ったのか、ということもうかがってみたいところです。

RUKA：YOMIの曲は意外でしたね。もっと暗い曲が出てくるのかなと思ってたから。柩の曲は拍というか譜割りが難しい。でも、そういうところも含めて柩っぽいなって感じる。で、咲人の曲はとにかくユニゾンがシンドい(笑)。Ni~ya曲は構成が難しいけど、俺からすると想像どおりの曲調だったかな。

柩：みんながみんな、それぞれ“らしい”曲を作ってきたなって思います。RUKAさんと咲人の曲はやっぱり「さすがメインコンポーザーだな」っていう曲になってるし、Ni~yaの曲にはNi~yaらしさとNIGHTMAREらしさが両方あるなっていう感じがしましたね。初めて作曲をしたゾジーの曲に関しては、聴いた時に「そういえば、昔よくこういう系のジャンルの音楽聴いてたよな」って思い出しました。

Ni~ya：ほんと綺麗に５色が出てるよね。ただ、ゾジーはバラード調の歌モノで来るのかな？と個人的には思ってたんで、そこはちょっと予想外だったかもしれない。でも、完成してからあらためて聴いてみると、ボーカリストとして自分が歌いやすいように計算してメロ作ったんだろうな、ということが良くわかる曲になってましたね。俺も割とそういう傾向があるんですけど、多分ゾジー以外が作ってたらもっと詰め込んでたろうし、そこからいろいろ削ってく作業が発生してた可能性があった気がする。

咲人：「Baku」ってプリプロの時、原曲の譜割りをそのまま活かしたんだっけ？

YOMI：いや、ちょっと変えてもらってると思う。咲人に少しアレンジを手伝ってもらいつつ、自分がブレスしやすいように意識して作ったところはあります。

Ni~ya：俺にはそういう感覚が足りないんですよねぇ。前に咲人からも「ここにブレスあった方がいいんじゃない？」って、メロ作ってる時にアドバイスもらったことあったし。

咲人：ボーカリストの立場じゃないと、どうしてもね。俺も昔、ギターソロみたいなメロディー作って歌ってもらったりしてたから、あれは大変だったろうなと思う(苦笑)。

──YOMIさんは、各メンバーの作った曲に対して今回どのような印象を持たれました？

YOMI：俺もそれぞれのメンバーの色が出てるな、って思いましたね。唯一、咲人の曲だけはもうちょっとアッパーな感じというか、それこそ「極上脳震煉獄」シリーズみたいな方向で来るのかなと勝手に予想してたんだけど。でも、この5曲が並んだときのバランス感は絶妙な感じになったと思うし、この作品には「Jubilee」で良かったなと思います。

咲人：どの曲にも“人間”が出てる、っていうのが『√25』最大の特徴なんだと思います。俺も勝手にNi~yaはもっとロック感のある曲を持ってくるのかなと予測してたところがあったけど、出て来たのはけっこうしっとり系だったっていう意外性はあって、でもこれはこれで彼らしいなと思ったし。ゾジーさんの曲も、俺から最初に「ちょっとアップテンポの曲が欲しい」とは言ったものの、まさかこんなダウンチューニングで来るとは思わなかったですね。俺が7弦を使ってる曲はあるにしても、こういうバンド全体でチューニングを落とした曲って、ウチにはこの「Baku」と「ジェネラル」（2008年発表のアルバム『killer show』に収録）2曲しかないんですよ。

YOMI：そのチューニングっていう面に関しては、これまでいろんな曲をやって来た中で、ボーカル的に美味しい部分と楽器隊としての美味しい部分が曲の中でけっこうぶつかっちゃってるな、って感じるケースがわりと多かったんですよね。だから、この曲を作っていくうえでは両者の棲み分けをしてみたいと思ったんです。まぁ、ライブでやる場合は楽器の持ち替えとかでみんな大変になっちゃうから、そこはちょっと気になってるところではありますけど。

咲人：そこはどうにでもなるでしょ。

──ちなみに、今回の5曲は目下続行中の＜NIGHTMARE TOUR 2025 回生 天下大暴走＞でも既にプレイされているのですよね？

Ni~ya：もちろん。全曲やってます。

──では、せっかくですので。ご自身の作った曲に対するライブでの手応えは、いまのところどのような感触でしょうか。

Ni~ya：自分の曲は、やってて「おっせーな」って感じ(笑)。俺は根本的に突っ込み気味なタイプなんで、気をつけて弾く必要があります。

──RUKAさんの「Mist」はライブでやっていていかがです？

RUKA：曲もそうだけど、ドラムもわりとシンプルなんですよ。そういう意味で、この曲は抑揚をつけていくのが難しいなと感じてますね。

──だとすると、そこをクリアしていくための秘訣は？

RUKA：えー、なんだろう？気持ち、サビでちょっと速いかなくらいの感覚で叩いてはいますけど。疾走感が出るようにっていう意識はしてます。

──柩さんの「SMILE」は踊れそうなノリもある曲ですが、ライブで実演してみて感じているのはどのようなことでしょうか。

柩：まだちょっと、フロアと手探りしあってる感じはあります。あとはここからさらに成長してくれるといいな、って思ってますね。

──YOMIさんの「Baku」はオーディエンスと盛り上がれそうなくだりを含んだ曲ですけれども、実際にやってみての手応えはいかがでしょう。

YOMI：自分で作った曲のはずなんだけど、最初はあんまりしっくり来ないというか…なんか不思議な感覚でしたね。やっていくうちにだんだんと馴染んできた、っていう感じです。多分ちょっと恥ずかしさがあるんですよ。たとえるなら、衣装の乳首だけが透けてる状態で歌ってるみたいな(笑)。わかります？？

──ごめんなさい。まるでわかりません(苦笑)。

Ni~ya：誰もわかんないでしょ！どういう状況なんだよ(笑)

YOMI：だからほら、衣装の乳首だけが透けてるみたいな違和感があったんだけど、最近はかなり慣れてきたよっていうこと(笑)。

柩：乳首だけが透けてる違和感って慣れるんだ(笑)。

咲人：っていうか、その状態だったら観てる側の違和感の方がより凄そうだけど(笑)。

YOMI：それはそうね(笑)。まぁでも、確実に良くなってってるよ！っていうことです。

──承知いたしました。咲人さんの「Jubilee」はじっくり聴ける曲ですけれど、ライブではオーディエンスにどのような受け止められ方をしていただいている印象ですか？

咲人：そんなにノリ良く行こうぜ！っていう曲ではないので、みんなわりと聴き入ってくれてる雰囲気は感じますね。

──さて。ここからは各曲の歌詞についての解説もしていただければと思います。まず、YOMIさんは「自分の作った曲に自ら詞をつける」ということ自体も初体験だったのではないかと思いますが、これまでの作詞と何か違うところはありましたか。

YOMI：やっぱり曲を作ってる時から詞のイメージもけっこう頭にあったので、それを言葉にしていくのはわりとやりやすかったです。

──実際の出来事を下敷きにしたのであろうドキュメントな内容になっているうえ、そこに〈『悪夢』を喰う〉というフレーズが入っている点が実に興味深いですね。

YOMI：この作品自体のテーマを考えながら書いていったら、こういう内容になっていきました。思い返すと、この25年間って良い思い出よりも悪い思い出の方が多いんですよね。辛い時期もいろいろあって、それを乗り越えてきたからこそ今こうして25周年を迎えられてるんだと思うし、そのうえでここからまた次のステージにいければいいなっていう願いをここには込めました。

──「SMILE」の歌詞については、タイトルをそのまま読んだ時に感じるハッピーさとは異なるシニカルさを持った内容になっているようですが、柩くんとしては曲調もふまえつつこの詞を書いていくことになられたということでしょうか。

柩：この詞は皮肉が軸になってます。それで「SMILE」っていうところも込みで。イメージ的には、スプレーで落書きしたみたいなスマイルマークっていう感じ。語呂合わせで書いてるようなところもあるから、そこも楽しんでもらえればいいかな。

──一方で、先ほど「Jubilee」というタイトルをつけた経緯については咲人さんから説明をいただきましたけれど、こちらの詞にも〈終わらない悪夢〉というバンド名を意味する一節が出て来ます。この詞に想いを託されたところは多々ありそうですね。

咲人：悪夢っていうのは、つい使っちゃいがちな言葉ではあるんですよ。そもそも夢っていう言葉も出来るだけ使いたくないと思ってるのに、どうしても使っちゃうというか。それに、この曲に限っては「テーマ的に入れておかないとな」っていう気持ちもありました。だから、ステージの上にいる時に見える景色とか、今まで歩いてきた道とか、そういう部分に関して自分としてはかなり素直に書いたつもりです。

──ここでいう〈思い出すよ あの日々を〉がどの日々なのかも気になります。

咲人：どの日々なんでしょうね。きっとそれはさっきゾジーさんが話してたこととも通じるものがあって、俺は辛い思い出だけではなかったと思ってるけど、インパクトとしては良いことよりも辛かったことの方が後々まで尾を引くし、何時までも覚えてるんですよ。思い返してみると、初期のアルバム『Ultimate Circus』（2003年）とか『リヴィド』（2004年）を作ってた頃なんかもほんと精神的にしんどくて、当時ツアーを車で廻ってた時も「これの行き着く先って何処なんだろうな」ってよく考えてましたからね。

──ある種の暗中模索時代だったということなのですかね。

咲人：うーん、あれはなんだったんだろう？「俺が夢見てたのってこんなことなのかな」って思う時があったりとか。でも、そういう時期を経ての今があるのも事実だし、この詞にはそういう事実をどこか自分自身で讃えているような部分もあるんです。

──混迷の時期を経て、のちにその危機を脱することが出来た理由は何かありました？

咲人：はっきり言っちゃえば、乗り越えられたのかどうかは分かんないです。乗り越えても乗り越えてなくても時間は過ぎていくから、なんとなくやり過ごした可能性もあるしね。ただ、今でも続けられているということは、なんとかその時期を通過することが出来たっていうことなんで良かったと思います。…さて、ここで質問です。

──いきなりの逆質問ですか？ 怖いですね(苦笑)。

咲人：「Jubilee」の歌詞に仕込んであるギミックには気付きましたか？

──何度か読んではいるのですけれど難しいですね。よろしければヒントをください。

咲人：場所はDメロ的な部分です。音読すると…。

──あ。メンバー全員の名前が音として入っているのですね！

咲人：当たり(笑)。一見そう見えない歌詞に紛れ込ませてあるから、なかなか気付かれにくくはなってます。

──Ni~yaさんの「BIRTH」は、何を想いながら書かれた詞だったのでしょう。

Ni~ya：俺もNIGHTMAREで自分ひとりで詞を書くのは初めてだったんだけど、自分にとって身近なものとか好きなことからヒントを得てこの詞を書きましたね。まぁ、要するに魚釣りがテーマです(笑)。

──といっても魚の文字はひとつもなく、大地や自然に対する讃歌として仕上げられている印象です。

Ni~ya：魚を釣りながら自然と戯れてると、感じることがいろいろありますからね。

──自然と対話する的なことですか。

Ni~ya：そうです！ 自然との対話もするし、それは自分との対話でもありますから。俺が特に好きなのは初夏の時期で、夜明けと同時に一気に暑くなって、魚の活性もあがって、いっぱい釣れて楽しかったなっていうことを思い出しながら、海ってやっぱり生命の源だよなっていう風にも思うわけですよ。

──〈薫風に揺れる 霞む空〉とは、実体験から生まれたものだったのですね。

咲人：なかなか“薫風”って出て来ないフレーズだよね。俺からは出ないと思う。

──礼節正しく手紙を書く場合に“拝啓 薫風の候〜”と始めるケースはあるそうなのですが、普段そうした手紙を書く機会も滅多にありませんしね。文学作品でもたまに見かけた記憶がありますし、とても綺麗な日本語だと思います。

Ni~ya：だよね。たまたま詞を書いてる時に見つけて、いいなと思ったから使いました。

──なおかつ、〈始まりの朝に歩き出そう〉ですとか〈煌びやかな天を目指して〉といったフレーズからは未来に向けての意思も感じることが出来ますね。

Ni~ya：そこは今の気持ちを書いた部分だけど、結局は人間って海にいた微生物から何億年かけて進化してきた存在でしょ。それは植物でもほかの動物もおんなじで、それぞれがそれぞれの道を歩いていくんだよ、っていうことを言いたかったんだよね。「BIRTH」

っていうタイトルもそのまんまの意味です。

──RUKAさんの書かれた「Mist」についても、詞の解説をいただけますと幸いです。

RUKA：ここ数年、どうも物忘れが激しくて。それがテーマなんですよ。忘れるっていうことについて書いてみようかなと思ったんです。

──忘れることは人間にとって浄化作用を意味することもありますが…この詞には〈巻き戻しが怖くて〉との一節が見受けられます。

RUKA：この詞は忘れたくないことを忘れていく、っていう話ですね。忘れて戻っちゃうのが怖いみたいな。

──しかし、完全にイレースされるのではなく面影は残っているような雰囲気もこの詞からは感じられますね。

RUKA：得体の知れない何かがあったような気がする、いたような気がする、っていう感じかな。

──たちこめている霧がいつか晴れるといいですね。

RUKA：わかんないよ？ ずっと霧がかかりがちな土地もあるし(笑)。でもまぁ、晴れて欲しいなっていう願望もあることはある。

──つくづく、この『√25』に収録されている楽曲たちにはメンバーのキャラクターが鮮やかに反映されていますね。そして、そんな５曲を実演していく旅はいよいよここからが佳境だとも言えます。9月から始まる後半戦は、11月９日に控えている日本武道館での＜NIGHTMARE TOUR 2025 回生 天下大暴走 最終公演 夜宴＞にもつながっていく正念場となっていくはずですが、そこに向けてのビジョンもおきかせください。ここからのライブにおいてさらに重要になってくること、もしくは大事にしていきたいと考えていらっしゃるのは、それぞれどのようなことでしょうか。

柩：今年ここまでツアーをやってきて感じてるのは、昔から当たり前にやってきたことではあるんだろうけど、ステージ上でのメンバー同士のコミュニケーションっていうのは、演奏中はもちろんMC中のからみとかも含めて、やっぱ大切だなっていうことですね。なんか、このツアーでより強くそれを思うようになりました。

──切っ掛けは何かあったのですか？

柩：ううん、気が付いたらっていう感じ。当たり前過ぎて気付いてなかったのかも。

──RUKAさんがここからのライブにおいてさらに重要になるだろうと思っていること、もしくは大事にしていきたいと考えていらっしゃるのはどのようなことでしょうか。

RUKA：あんまり考えたことないな。…無心になること。というか､常に無心です。何か考えると間違えたりしやすい。

──ライブの前に心がけていることはあります？

柩：最近ってラジオ体操やってたっけ？

RUKA：やってない。やりたいけど無理。

Ni~ya：ライブハウスだと楽屋狭いとこ多いから出来ないんだよね。

──ドラミングを前提にしたストレッチなどではなく、ラジオ体操を採用されているというのは面白い取り組みです。

RUKA：なんか良い具合に身体があったまるんだよね。

咲人：場所によってはラジオ体操の曲が流れてきたら参加することもあるんだけど、これがやるとやらないでは違うんですよ。

Ni~ya：わかる！ 全然違う！！

咲人：よく出来てるプログラムだなぁ、って思いますね。あの体操。

──確かに、大人になってからたまにやると意外とキツくて驚きます。

Ni~ya：そう、けっこうハード。

RUKA：ジャンプしながら手を拡げるやつ、疲れるよな(笑)

──そうした事前準備もしつつ、本番は無心に臨み、終わったあとのRUKAさんは？？

RUKA：間違えないで終わって良かったと一安心してるか、凄い疲れたって思ってるかのどっちか。年々どうも楽しむ余裕がなくなってきてて、昔の方がもっと楽しんでやれてたなぁとは思う。

──責任感がそれだけ増して来ている、ということなのでしょうね。Ni~yaさんにとって、ライブの際に重要なこと、もしくは大事なことは何でしょうか。

Ni~ya：メンバーに対する思いやりですね。俺このあいだ７月にO-EASTでやった時、本編ラストで照明に足が引っかかって豪快にコケたんですよ。それも後ろ側にバーン！って。凄い痛かったんだけど、みんなが心配して次々と駆け寄ってきてくれた時にそれで救われましたね。愛を感じた。あれでもしフル無視されてたら、ちょっとすぐには立ち直れなかったかもしれない(苦笑)。

──捻挫などはされなかったのですか？

Ni~ya：それは大丈夫だったんですよ。

──だとしたら不幸中の幸いでしたね。

Ni~ya：ほんとそう。メンバーの愛と気遣いをあらためて感じたんで、自分もみんなに対してちゃんと思いやりを持って接していこうって凄く思いました。

──咲人さんがここからのライブに向けて、より重視されていきたいのはどのようなことですか。

咲人：ライブって今Ni~yaが言ってたみたいなアクシデントもたまには起こるし、ゾジーさんが歌ってる様子とかを横で見てても「今キー的にギリギリのところを歌ってるな」っていう時は、顔が修羅みたいな表情になってることがあるんですよね。そういうギリギリなところで頑張ってる姿って、実は一番グッと来るなと自分的には感じてるところがあるし、メンバーのそういうギリギリなところで闘ってる姿を見て自分が触発されるところもあるんですよ。もちろん、余裕な表情であんな凄いことをやってる！っていうカッコよさもあるでしょうけど、必死に立ち向かってる姿っていうのは客席側にも絶対伝わるはずだから、そういう緊張感とかヒリヒリした感じをライブでもっと大切にしていきたいです。

──オリンピックなどでアスリートが限界を超えて行く瞬間に感動してしまうような感覚が、時にライブ空間にも生まれるということなのではないでしょうか。

咲人：あぁ、それちょっと近いものあるかもね。ゾジーさんも甲子園とか見てて泣いちゃうタイプでしょ？

YOMI：（無言で何度も深く頷く）

咲人：ゾジーさんだって、オフにパチンコやってる時より、修羅みたいな顔になっててもギリギリのところで歌ってる時の方が絶対カッコいいはずだもん。

YOMI：違うんだって。パチンコだって凄い真剣にやってるよ？座ってる時は座禅組んでるのに似たようなとこあるんだから。精神統一して無になってるのよ。「出ますように！」みたいな煩悩を表に出すとダメなの、あれは。

──YOMIさん、肝心なライブについてのお話をお願いします(笑)。

YOMI：あ、はい(笑)。とにかく、ここからもっと大事にしていくべきなのはそれぞれの個性じゃないですかね。そこは今回の『√25』にもよく表れてるし、それぞれの演奏のクセや、MCでのキャラにも既に全部出てると思うんですけど、この5人でしか作れない空間をさらに濃いものにしていけたらいいなと考えてます。

──＜NIGHTMARE TOUR 2025 回生 天下大暴走＞と銘打ったことの意味も、きっとより強くなっていくのでしょうね。

咲人：このツアータイトルにそこまで深い思い入れっていうのは、実を言うとそんなにないんですよ。これまでもたびたびこれ系のツアータイトルあったけど、むしろ個人的にはこれ系の時は気持ちが楽というか、作り込んだ感じではなくて臨めるんです。衣装も全員が特攻服で、ある意味ラフだしね(笑)。何よりも､25周年を迎えた中で攻めの姿勢でやってるっていうところに尽きるかな。

──ファイナルとなる日本武道館での＜NIGHTMARE TOUR 2025 回生 天下大暴走 最終公演 夜宴＞は、みなさんにとって25周年の節目の武道館であり５回目の武道館でもあります。この一夜がどのような宴となっていくのかも楽しみです。

Ni~ya：バンドを始めた時点で「武道館のステージ立ちたい！」と思ってたから、既にその夢は叶ってるんですけど、時を経てまたあの場所でライブをやれるのが凄い楽しみ。でも、楽しみ半分で不安も半分あるかな。何回かやってるとはいえ、あそこには絶対“何か”魔物みたいなヤツがいるから。塩を撒いて、油断せずにやろうと思います。

柩：俺はシンプルな気持ちで楽しんでいきたいと思ってますね。ツアーも今とても良い感じで廻れてるので、緊張とかプレッシャーより楽しみの方が勝ってます。

RUKA：…なんも考えてません。何回かやってると言っても、そのたびにステージを作り込んじゃうから、毎回違う会場でやってるように感じたりもするしね。どれも良いライブだったなと思うから、今回もまた良いライブになればいいなって思ってるだけです。

YOMI：俺は一番最初に武道館をやった時って、自分の良さを出し切れなかったなっていう記憶があるんですよ。今回は5回目の武道館なので、あんまり構えずに自然体でやりたいですね。今度はもう武道館をケチョンケチョンにしてやります(笑)

咲人：ゾジーさんのそういう堂々としたところも見たいし(笑)、さっき言ったみたいなギリギリなところも見たいし。今のリアルなNIGHTMAREが25周年っていう節目を迎えて、燃え尽きることなくここからも続いていくんだというところを伝えられるライブに出来たらいいなと思います。

──NIGHTMAREは年を追うごとに成長して貫録を身に着けていますから、それも大変嬉しいのですが。いつまでも特攻服で暴れ倒すような、やんちゃ加減を忘れていないところも素晴らしいと思います。

YOMI：やんちゃかー。気持ちはまだ全然やんちゃなんですけど、カラダがついてこないことがたまにありますね(笑)。スピーカーに登って上からジャンプ！とか昔は平気でしてたけど、今はおそるおそる飛んでるんで。

咲人：そうなの？そうは全然見えないけど。普通に攻めてるじゃん。

YOMI：勢いで靭帯とかやっちゃわないように気をつけます！

取材・文◎杉江由紀

