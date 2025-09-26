デビュー25周年を迎えた花＊花が、9月20日、東京・Oji Music Loungeで＜あなたとカンパイTOUR＞の初日公演を行った。

ツアータイトルにもあるように、まずはお客さんとの乾杯からスタートしたこの日のライブ。和気藹々としたムードの中、1曲目はもちろん「乾杯のうた」だ。グランドピアノを弾くおのまきこも、キーボードとピアニカを駆使するこじまいづみも、楽しそうに揺れる客席を見ながら笑顔で声を重ねていく。ステージは一段高いところにあるが、お客さんとの間に距離感は全くなし。音楽仲間の家に遊びに来ているかのような雰囲気で進行していった。

今回はデビュー25周年を記念したツアーということで、懐かしい楽曲はもちろん、今年6月にリリースされた約2年半ぶりのオリジナルアルバム『BOARDING GATE.25』からの新曲も披露されている。飛行機から富士山を見たことがきっかけで生まれたという「上から富士」では、「ジャパニーズトラディショナルハンドクラップ（笑）」と紹介された三三七拍子でお客さんと一緒に盛り上がり、「25周年を振り返って、今思っていることを歌にした」(おの)という「立ち位置」や「song for two」では、大人だからこそ歌える心情をまっすぐに届けた。ソウルというより、日本語で“魂”と表現した方がしっくりくるような力を宿した歌声からは、厳しさや優しさ、笑みや涙、愛や誇りなどたくさんの感情や感覚が伝わってくる。癒されたり、救われたり、考えるきっかけとなるような視点にハッとしたりしながら、2人が新曲に込めた思いを噛み締めた。

ライブ中盤では、会場に来ているお客さんからのメッセージを読みながら、ラジオの番組のようにトークしていくコーナーが設けられていた。花＊花との出会いや、花＊花の音楽がいかに身近にあるかなど、寄せられたエピソードのどれもがあたたかく、愛を感じるものばかり。「25年。やっとくもんやなぁ」(こじま)としみじみ感謝を伝える場面もあった。

そんな25年という時間をさらにさかのぼり、「それぞれの、エモい曲。懐い曲」と称してインディーズ時代の楽曲も披露された。「空の青」は1999年に発表されたインディーズの3rdシングル「雨の雫」に収録されている曲で、おのが人生で初めて手がけた楽曲。こじまはインディーズの1stアルバム『11songs』収録の「パンダ」をチョイスし、2人は「若い頃の方が大人ぶったことを歌おうとか、弾こうとしてた」などと当時を振り返っていた。背伸びしたりし切れなかったりしながら経験した初々しい恋愛の記憶は、消し去りたいものもあるけど、なんだかんだ言って愛おしいもの。同じように年齢を重ねてきたファンにとっては、あの頃の自分自身とも向き合うような甘酸っぱい時間になったのではないだろうか。

ライブの後半、大切な人を見送ったというこじまの友人のエピソードとともに披露された「さよなら ⼤好きな⼈」。おそらく日本中の誰もが一度は耳にしたことがあり、花＊花の代名詞にもなっている曲だが、こうしてライブで聴くと、あの頃テレビの歌番組やラジオで聴いていたものとは全く違うエネルギーというか凄みのようなものを感じて驚く1曲でもある。演奏力や歌唱力といったものを超えて、心そのものに訴えかけてくるような迫力。大人になった今だからこそ、そしてたくさんの経験を重ねてきたからこそわかる言葉の重み。この日も“ライブバージョン”の本当の意味が体現したような歌と演奏が披露され、客席からは熱くてより一層大きな拍手が寄せられていた。

みんなとの乾杯で始まった宴もそろそろお開きの時間。みんなの手拍子やサビの大合唱があの曲やこの曲をさらに輝かせながら迎えたアンコールでは、「みんなにもらったパワーをバトンのように次に繋いでいきたい」(こじま)、「みんなのおかげでいいスタートが切れた」(おの)と口々に感謝を伝え、笑顔でステージを後にした。

花＊花の25周年記念全国ツアー＜あなたとカンパイTOUR＞は、12月20日（土）高砂市文化会館／ぼっくりんホールでファイナルを迎える。

取材・文◎山田邦子

＜あなたとカンパイTOUR＞

【東京】2025年9月20日（土）Oji Music Lounge（18:00開場・19:00開演）

【静岡】2025年9月21日（日）旅とカレーと音楽の店 JAN（17:00開場・18:00開演）

【札幌】2025年9月26日（金）くう（18:30開場・19:00開演）

※ゲスト：DEPAPEPE

【函館】2025年9月27日（土）あうん堂ホール（15:30開場・16:00開演）

※ゲスト：DEPAPEPE

【山形】2025年10月13日（月祝）文翔館（12:30開場・13:00開演）

※ゲスト：ティーナ・カリーナ

【奈良】2025年10月18日（土）ビバリーヒルズ（15:30開場・16:30開演）

※ゲスト：我那覇美奈

【京都】2025年10月19日（日）都雅都雅（15:30開場・16:00開演）

※ゲスト：我那覇美奈

【福岡】2025年10月25日（土）いとの森の歯科室（15:30開場・16:00開演）

【岡山】2025年10月26日（日）MO:GLA（15:30開場・16:00開演）

【広島】2025年11月14日（金）Live Juke（18:30開場・19:00開演）

【島根】2025年11月30日（日）ライブハウスアポロ（15:30開場・16:00開演）

※ゲスト：愛内里菜

※本公演はライブ終了後、トークイベントもございます。

【喜界島】2025年12月6日（土）Funky station SABANI（18:00開場・19:00開演）

【奄美】2025年12月7日（日）ROADHOUSE ASIVI（15:30開場・16:00開演）

※ゲスト：元ちとせ

【高砂】2025年12月20日（土）高砂市文化会館／ぼっくりんホール（15:00開場・16:00開演） 《チケット情報》

