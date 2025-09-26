『魔法戦隊マジレンジャー』20周年イベント実施 松本寛也、甲斐麻美、別府あゆみ、伊藤友樹、市川洋介、渡辺梓が登壇
『魔法戦隊マジレンジャー』の20周年を記念したイベント『魔法戦隊マジレンジャー 20th Anniversary お久しぶり！魔法家族 〜マージ・ジルマ・マジ・ジジル〜 at シアターＧロッソ』が12月14日に東京ドームシティ シアターGロッソで開催されることが決定した。
2005年2月13日に放送を開始した特撮テレビドラマ『魔法戦隊マジレンジャー』。その放送開始から20年のアニバーサリーを締めくくるにふさわしい、1日限りのスペシャルなイベントとなる。
マジレッド・マジイエロー・マジブルー・マジピンク・マジグリーン・マジシャインによるお見送りを実施。そして、松本寛也、甲斐麻美、別府あゆみ、伊藤友樹、市川洋介がシアターGロッソに登場する。そして渡辺梓の登壇も決定した。
イベントでは撮影当時の思い出や、ここでしか聞けない裏話も満載のトークショーに加え、厳選したテレビシリーズを見ながらの登壇キャストによる生コメンタリー上映会を実施。さらに、主要キャストによるビデオレターも上映される。20年間の歴史を、来場していただいたファンと一緒に振り返る、内容盛りだくさんで貴重なイベントになる。
