『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』などで知られる女優のケイリー・クオコがチャリティオークションにて、ドラマ『パパにはヒ・ミ・ツ』で共演した故ジョン・リッターのジャケットを購入した。ケイリーは、ジョン・リッター財団の募金イベントで、ジョンがかつてドラマ『スリーズ・カンパニー』で着用していた衣装を落札した。



【写真】オークションでゲット！自慢そうに“戦利品"を着用

イベントでは、ケイリーのほか、アダム・ディヴァイン、ジェイソン・アレクサンダー、そしてオリジナルキャストのプリシラ・バーンズとリチャード・クラインらが『スリーズ・カンパニー』の読み合わせに参加した。



ケイリーは自身のインスタグラムで、イベントについて次のように綴っている。「この財団は多くの命を救い、ジョン・リッターの記憶を生かし続けています。その一員であることを、私はいつも誇りに思っています」「ジョンのオリジナルキャストジャケットに入札し、落札しました。本当に感激しています。一生大切にします！」



ジョンは2003年、54歳で「急性大動脈解離の誤診」により他界した。



ケイリーは昨年5月にも同財団のイベントに参加し、ジョンとの深い絆について率直に語り、「多くの人の人生に影響を与えた」と故人を偲んでいた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）