

岡山芸術交流2025で展示されている作品

岡山市の中心部を現代アートで埋めつくす「岡山芸術交流2025」が26日、開幕しました。

「二コラ・ベッカー／カカシ」は街なかの遊歩道に。

「ミレ・リー／無題」の展示場所は神社です。

世界11カ国31組のアーティストの作品を展示する「岡山芸術交流2025」が開幕しました。現代アートで岡山市中心部を彩り、現実と仮想が融合する場にしようというものです。

「フィリップ・パレーノ 声・石田ゆり子／メンブレン」は学習型AIやセンサーを搭載し、周囲の音や気象条件などに応じてコミュニケーションします。

（見学した小学生）

「おもしろかったです。そういうアートだなと分かりました」

（来場者）

「僕には理解が少し……（笑） とってもいいと思います。いろんな所が回れるし」

（記者リポート）

「見つかりました。結構簡単に見つかりますね」

期間中、会場周辺には3種類のコインが密かに置かれ、「Find」発見すると持ち帰ることができます。実は、これもアート。

岡山芸術交流は、2025年11月24日まで行われ、鑑賞無料です。