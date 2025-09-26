広島の海を満喫!「広島の海まるごと体験フェスタ」宮島で開催 - 内航船ペーパークラフト工作教室も実施
RCC中国放送は、「広島の海まるごと体験フェスタinボートレース宮島」を10月12日・13日に開催する。両日とも午前10時〜午後5時(開門 午前9時45分)の開場で、メイン会場はボートレース宮島(広島県廿日市市宮島口1-15-60)、サブ会場は宮島口しゃもじ広場(広島県廿日市市宮島口1-11-9)。
同イベントは、五感で広島の海を満喫すると同時に楽しく学べるイベントが多数行われる。
「海の原体験コーナー」では、広島の海の今を学ぶコーナーとして、12日に「内航船ペーパークラフト工作教室」を開催。対象は小学生で、参加無料。「内航海運」のことを楽しく学びながら、工作ユニット「オトウカトウ」と一緒に精巧な船のペーパークラフトを作る。協力は日本内航海運組合総連合会。
開催は、午前11時・午後2時の2回開催で、各回 親子10組(30名程度)。「広島の海まるごと体験フェスタinボートレース宮島」公式サイトより事前予約を受け付けている。
同イベントは、五感で広島の海を満喫すると同時に楽しく学べるイベントが多数行われる。
「海の原体験コーナー」では、広島の海の今を学ぶコーナーとして、12日に「内航船ペーパークラフト工作教室」を開催。対象は小学生で、参加無料。「内航海運」のことを楽しく学びながら、工作ユニット「オトウカトウ」と一緒に精巧な船のペーパークラフトを作る。協力は日本内航海運組合総連合会。
開催は、午前11時・午後2時の2回開催で、各回 親子10組(30名程度)。「広島の海まるごと体験フェスタinボートレース宮島」公式サイトより事前予約を受け付けている。