ゾワッ…洗濯物に潜む影／スズキさんと金曜の午後 vol.167【連載マンガ】
洗濯物って、天気のいい日に外に干すと気持ちいいですよね。
ところがある休日、スズキさんが洗濯物を取り込もうとした瞬間、きっと多くの人が“ゾワッ”とする、あのちょっとした恐怖が訪れます。
でも今回は、その出来事さえも楽しみに変えてしまうスズキさんのお話です。
外干しの洗濯物から出てくるもの
洗濯物を取り込む時、バサバサして虫をチェックする人も多いですよね。でも、いざ本当に虫が出てきたら、ついビクッとしてしまうもの。
そんな恐怖も、スズキさんみたいに“豆知識タイム”に変えられたら、少し楽しくなりそうです。
『スズキさんと金曜の午後』あらすじ
おしゃれや美容への興味も強い大学生・スズキさんの趣味は、“推し”を愛でること。
学校にバイトにオタ活に…と毎日を平凡に過ごす中でも、ちょっとイヤな出来事が起こることもあります。そんな時だってめげたり腹を立てたりすることなく、ポジティブに乗り切れることが彼女の長所の1つ。
なんてことない日々を、自分らしくしあわせに過ごすスズキさんを中心に、その友だちやペットの織りなす、些細な日常をお届けします。
『スズキさんと金曜の午後』あらすじ
おしゃれや美容への興味も強い大学生・スズキさんの趣味は、“推し”を愛でること。
学校にバイトにオタ活に…と毎日を平凡に過ごす中でも、ちょっとイヤな出来事が起こることもあります。そんな時だってめげたり腹を立てたりすることなく、ポジティブに乗り切れることが彼女の長所の1つ。
なんてことない日々を、自分らしくしあわせに過ごすスズキさんを中心に、その友だちやペットの織りなす、些細な日常をお届けします。
