リットーミュージックは、イベント「プロ音楽家になるための3ルール ～DÉ DÉ MOUSEが語る音楽制作とキャリア形成」を、9月29日に御茶ノ水RITTOR BASEで開催する。ゲストにDÉ DÉ MOUSEを迎えたトークイベントで、チケットは会場参加で7,500円、オンライン配信も2,640円で用意する。

10月4日～5日に開催される「サンレコフェス2025」のプレイベントと位置付けられている。

DÉ DÉ MOUSE本人から音楽制作とキャリア論を直接学びたい方 独自の制作手法を確立し、自分の「武器」を見つけたい方 音楽を仕事にするための具体的なヒントや思考法を得たい方 プロの音楽家のリアルな経験談や価値観に触れたい方

……にオススメのイベントで、会場では「プロ音楽家を目指すあなたが知っておくべき3つのルール」をテーマに、独自のフレーズカットアップ手法の実演やお気に入りソフトシンセ/プラグインエフェクト談義、そして長いキャリアを支えるセルフプロデュース術やマインドセットといった成功戦略を、本人が語り尽くす。

セッションの最後には、参加者の疑問に直接答えるQ&Aコーナーも用意される。詳細はチケット販売ページを参照のこと。