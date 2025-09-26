酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

■コンパは社会の縮図

【お悩みNo.121】私は20にもなって恋愛経験もほぼなく当たり前にしたこともないです。でも本心はしてみたいです。でも出会いがなかなかなく職場も年配の人が多く結局アプリとかなのかなぁと考えてしまいます。

ブクロさんが思う出会いの場はどこだと思いますか？ またブクロさんなら20で処女ってどう思いますか？【PN:幸せの青い鳥になりたい女・20歳・女性・パート】

＊ ＊ ＊

――最近の若者はアプリで恋人を探すようです。

アプリの認識も変わりましたよね。昔は「出会い系」なんて呼ばれて、遊び相手を探すイメージが強かったけれど、最近の若い人はマッチングアプリで真剣な交際相手を探す。どんな相手が来るかわからん合コンよりも効率的でいいんでしょう。

――時間効率を優先する現代の若者にぴったり。

同じ趣味の人を見つけて、これやと思って気になった人が出来る。あ、これも同じやと思ってどんどん気になる。でも、それを積み重ねると、ちょっとここの価値観は合わないなと思ったら無理ってならないんですかね。

だったら最初から真逆の趣味を持って、相手と共に興味を持っていくのが楽しいのではと思います。

――昔は気になる人と共通の趣味を見つけたらすごくうれしかった。

友達探してるな感覚の方が近いのかもしれません。恋人や伴侶ではなく、セフレぐらいだったらいいのかもしれません。顔を見て相手を選べるのは、確かにアプリの強みですね。

――恋人同士でも、相手の顔が好みだと何でも許せてしまうとか。

美醜ではなくて、顔が好みかどうかは大事ですよ。

――アプリをやったとして、相手をどうやって選びますか？

まずは近くに住んでるかどうか。もちろん顔は好みのタイプがいいです。そして登録歴。めっちゃ長いとどれだけここにおんねん、って思ってしまいます。

――まったく売れないのか、あるいは何周目か。

そう考えるとやはりコンパがいいですね。どんな人が来るかのドキドキも楽しい。最近は若い人の間で映画館ブームらしいですけど、コンパもまた復権する日がくるかもしれない。

コンパから学ぶことはいっぱいあります。そのスキルが失われている気がするんです。マッチングアプリより、コンパセッティングアプリが流行って欲しいです。

――自分で作ればいいじゃないですか。

しんいちと作りますかね。僕たちはコンパで社会生活とは何かを学びました。小さい集団の中でどう立ち振る舞ったらみんなが気持ちよく過ごせるか。チーム一丸となってどうやったら結果を出せるか試行錯誤する。

時には困難にぶつかることもあるでしょう。だからこそ、結果が出た時の喜びはひとしおです。きっと僕一人では辿り着けなかったゴールなんです。

――セックスをプロジェクトXみたいに言わないでください。

いかに笑わせて、楽しかったと思わせるか。顧客満足度はセックスに直結します。つまり、コンパで出来る人は絶対に仕事もできる。社会の縮図みたいなもんですよね。

だから、男性とはコンパで出会ったほうがいいと思います。そこでの振る舞いを見れば、どんな相手かもわかるでしょうから。

そして、少しでも相手のことをいいと思ったらセックスしましょう。もし付き合わなくても気にしない。新しいコンパがあなたを待っていますから。

■おっぱい、顔、おっぱい、足、お尻

【お悩みNo.122】東ブクロさんは人の手元をよく見ますか？ 私は手の親指がコンプレックスで、爪が横に広がっていて「まむし指」という指をしています。

なので人に見られるのがすごい嫌でコンプレックスです。女性で指が太く短いのどう思いますか？【PN:ちらしずし100人前・23歳・看護師・女性

＊ ＊ ＊

――女性といえば白くて細くて長い指というイメージがあります。

まあそれは画一的な価値観ですよね。女性はよく「男はネイルを変えたことに気づかない」ってぼやいてますけど、相手の手元なんてまったく見てないんです。

――どこを見てますか？

通りすがりの女性だったら、胸ですね。次に足を見て、すれ違いざまにお尻を見ます。もちろん顔の見ています。

――フルコースを堪能していますね。

おっぱいを見た後に、もう一度顔を見ることもあります。おっぱい、顔、おっぱい、足、お尻です。

――合コンの場合は前に座った女性のどこを見ます？

顔と胸ですね。座ってるから足は見えないから、トイレに立った際に、ヒップラインを見たり。二の腕やうなじなんかも見ます。手や指なんて、間違いなく一番最後です。

――気にすることはない。

男がまったく気にしてないのだから、それを見てもあなたを嫌いになるなんてことはあり得ない。「男性のたくましい腕、手の浮き出た血管が好き」という女性が多いですよね。

女性が男性の腕とかを見ちゃうだけで、誰もあなたの手なんて見てないですよ。看護師さんということは、働きものの立派な手なんでしょうね。小さなことを気にせず、あなたのかわいいところをもっと磨いてください。

●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official Youtube Channel』

取材・文・撮影／キンマサタカ