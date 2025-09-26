ファミマ「月見背徳メシ」9月30日新発売/食欲をかき立てるラインアップ全10種

ファミリーマートは9月30日より、月見をテーマにした「月見背徳メシ」全10種類を全国の店舗約16,300店で発売する。

“普通の月見じゃモノ足りない”というコンセプトのもと、月見を象徴する卵と、背脂、にんにく、から揚げ、マヨソース、チーズを組み合わせた商品10種を展開する。

担当者は「十五夜本番を目前に控え、食欲の秋が最高潮に盛り上がる今だからこそ、新しいお月見の楽しみ方を提案します。卵と背徳食材の組み合わせで“食欲”を解き放ち、思わずワクワクする特別な食欲の秋を味わってみてください。幅広い商品ラインナップでファミマならではの“月見背徳メシ”を存分にお楽しみください」としている。

〈商品ラインアップ(税込価格はすべて8%で表示)〉

◆大きなおむすび 月見おむすびマヨたま

キャッチコピー 「米と背脂のハーモニー」

価格 304円(税込328円)

1/2カットした煮たまごに、こってりした味わいの背脂が入ったガーリックマヨを組み合わせ、鶏ガラの旨味とペッパーが効いた醤油ご飯で包んだおむすび。

大きなおむすび 月見おむすびマヨたま

◆ニンニク背脂が決め手のから揚げ&豚焼肉月見丼

キャッチコピー 「ニンニク×背脂×肉＝うまい」

価格 619円(税込668円)

から揚げやそぼろが入った丼ぶり。から揚げにはニンニクで下味を付け、「ニンニクだれ」と「背脂」をトッピング。そぼろには、一味マヨソースをかけて、最後まで食べ飽きない味付け。

ニンニク背脂が決め手のから揚げ＆豚焼肉月見丼

◆月見天津飯(背脂入り炒飯)

キャッチコピー 「食欲をかき乱す絶景」

価格 647円(税込698円)

背脂を加えてこってり感を出した炒飯に、ふっくらと焼き上げた玉子の組み合わせ。豚肉、ニラなどを使用したガラスープ仕立てのそぼろ餡をトッピングし、天津飯で丸い月を表現。

月見天津飯（背脂入り炒飯）

◆大盛太麺!月見唐揚げ にんにくマヨパスタ

キャッチコピー 「欲望のままにススれ!」

価格 599円(税込646円)

醤油ベースに豚骨や鶏ガラの旨みを合わせた大盛パスタに、にんにくとマヨソースでアクセントを加え、卵黄風ソース、唐揚げ、にんにくチップ、みじん切りにんにく、青ねぎをトッピング。麺は食べ応えのある太麺を使用。

大盛太麺！月見唐揚げ にんにくマヨパスタ

◆麺屋こころ監修 背脂ニンニクマシマシ!月見台湾風まぜそば

キャッチコピー 「ウマさと罪悪感のマリアージュ」

価格 647円(税込698円)

台湾風まぜそばを期間限定で「背脂ニンニクマシマシ」仕立てで展開。食べごたえのある太麺とピリ辛の肉そぼろやニラ、もやしなどの具材に特製の旨辛だれが絡む濃厚な味わい。

麺屋こころ監修 背脂ニンニクマシマシ！月見台湾風まぜそば

◆チーズに溺れろ!月見チーズバーガー

キャッチコピー 「月夜にチーズに溺れなさい」

価格 399円(税込430円)

月見バーガーがトリプルチーズにレベルアップ。コクと旨みのある濃厚なチェダーチーズを3枚トッピングして展開。

チーズに溺れろ！月見チーズバーガー

◆月見ガーリックベーコンポテサラ

キャッチコピー 「このガッツリ感、もはや主役」

価格 297円(税込320円)

にんにく背脂入りのコクのあるガーリックポテトサラダに黒胡椒をきかせたガーリックマヨソースをかけて、ベーコンとゆでたまごを乗せたポテトサラダ。仕上げにフライドガーリックをトッピング。

月見ガーリックベーコンポテサラ®

◆月見カルボナーラ風グラタン

キャッチコピー 「チーズに沼る!」

価格 536円(税込578円)

ミルクににんにく等を加えたクリーミーでやみつき感のあるホワイトソースと濃厚なチーズソースを合わせ、ミックスチーズ、パルメザン等をトッピング。卵黄風ソースで月を表現。

月見カルボナーラ風グラタン

◆背脂ニンニク月見まん

キャッチコピー 「開けてびっくり!こってり!がっつり!」

価格 195円(税込210円)

濃厚醤油ベースで味付けし、背脂ニンニクがガツンと効いた肉まん。刻みニンニクと豚肉、背脂、卵黄風ソース入り。

背脂ニンニク月見まん

◆スタミナラーメンすず鬼監修 背徳ニンニク醤油 今だけタマゴ入り

キャッチコピー 「東京三鷹の有名店! すず鬼監修!」

価格 267円(税込288円)

ニンニクのきいたパンチのあるスープにワシワシ麺(ノンフライ麺)を合わせたカップラーメン。キャンペーン中はタマゴ入りで展開。

スタミナラーメンすず鬼監修 背徳ニンニク醤油 今だけタマゴ入り