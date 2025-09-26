ファミマ「月見背徳メシ」9月30日新発売/食欲をかき立てるラインアップ全10種
ファミリーマートは9月30日より、月見をテーマにした「月見背徳メシ」全10種類を全国の店舗約16,300店で発売する。
“普通の月見じゃモノ足りない”というコンセプトのもと、月見を象徴する卵と、背脂、にんにく、から揚げ、マヨソース、チーズを組み合わせた商品10種を展開する。
担当者は「十五夜本番を目前に控え、食欲の秋が最高潮に盛り上がる今だからこそ、新しいお月見の楽しみ方を提案します。卵と背徳食材の組み合わせで“食欲”を解き放ち、思わずワクワクする特別な食欲の秋を味わってみてください。幅広い商品ラインナップでファミマならではの“月見背徳メシ”を存分にお楽しみください」としている。
◆大きなおむすび 月見おむすびマヨたま
キャッチコピー 「米と背脂のハーモニー」
価格 304円(税込328円)
1/2カットした煮たまごに、こってりした味わいの背脂が入ったガーリックマヨを組み合わせ、鶏ガラの旨味とペッパーが効いた醤油ご飯で包んだおむすび。
大きなおむすび 月見おむすびマヨたま
◆ニンニク背脂が決め手のから揚げ&豚焼肉月見丼
キャッチコピー 「ニンニク×背脂×肉＝うまい」
価格 619円(税込668円)
から揚げやそぼろが入った丼ぶり。から揚げにはニンニクで下味を付け、「ニンニクだれ」と「背脂」をトッピング。そぼろには、一味マヨソースをかけて、最後まで食べ飽きない味付け。
ニンニク背脂が決め手のから揚げ＆豚焼肉月見丼
◆月見天津飯(背脂入り炒飯)
キャッチコピー 「食欲をかき乱す絶景」
価格 647円(税込698円)
背脂を加えてこってり感を出した炒飯に、ふっくらと焼き上げた玉子の組み合わせ。豚肉、ニラなどを使用したガラスープ仕立てのそぼろ餡をトッピングし、天津飯で丸い月を表現。
月見天津飯（背脂入り炒飯）
◆大盛太麺!月見唐揚げ にんにくマヨパスタ
キャッチコピー 「欲望のままにススれ!」
価格 599円(税込646円)
醤油ベースに豚骨や鶏ガラの旨みを合わせた大盛パスタに、にんにくとマヨソースでアクセントを加え、卵黄風ソース、唐揚げ、にんにくチップ、みじん切りにんにく、青ねぎをトッピング。麺は食べ応えのある太麺を使用。
大盛太麺！月見唐揚げ にんにくマヨパスタ
◆麺屋こころ監修 背脂ニンニクマシマシ!月見台湾風まぜそば
キャッチコピー 「ウマさと罪悪感のマリアージュ」
価格 647円(税込698円)
台湾風まぜそばを期間限定で「背脂ニンニクマシマシ」仕立てで展開。食べごたえのある太麺とピリ辛の肉そぼろやニラ、もやしなどの具材に特製の旨辛だれが絡む濃厚な味わい。
麺屋こころ監修 背脂ニンニクマシマシ！月見台湾風まぜそば
◆チーズに溺れろ!月見チーズバーガー
キャッチコピー 「月夜にチーズに溺れなさい」
価格 399円(税込430円)
月見バーガーがトリプルチーズにレベルアップ。コクと旨みのある濃厚なチェダーチーズを3枚トッピングして展開。
チーズに溺れろ！月見チーズバーガー
◆月見ガーリックベーコンポテサラ
キャッチコピー 「このガッツリ感、もはや主役」
価格 297円(税込320円)
にんにく背脂入りのコクのあるガーリックポテトサラダに黒胡椒をきかせたガーリックマヨソースをかけて、ベーコンとゆでたまごを乗せたポテトサラダ。仕上げにフライドガーリックをトッピング。
月見ガーリックベーコンポテサラ®
◆月見カルボナーラ風グラタン
キャッチコピー 「チーズに沼る!」
価格 536円(税込578円)
ミルクににんにく等を加えたクリーミーでやみつき感のあるホワイトソースと濃厚なチーズソースを合わせ、ミックスチーズ、パルメザン等をトッピング。卵黄風ソースで月を表現。
月見カルボナーラ風グラタン
◆背脂ニンニク月見まん
キャッチコピー 「開けてびっくり!こってり!がっつり!」
価格 195円(税込210円)
濃厚醤油ベースで味付けし、背脂ニンニクがガツンと効いた肉まん。刻みニンニクと豚肉、背脂、卵黄風ソース入り。
背脂ニンニク月見まん
◆スタミナラーメンすず鬼監修 背徳ニンニク醤油 今だけタマゴ入り
キャッチコピー 「東京三鷹の有名店! すず鬼監修!」
価格 267円(税込288円)
ニンニクのきいたパンチのあるスープにワシワシ麺(ノンフライ麺)を合わせたカップラーメン。キャンペーン中はタマゴ入りで展開。
スタミナラーメンすず鬼監修 背徳ニンニク醤油 今だけタマゴ入り