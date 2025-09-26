東京メトロ×NEC、AIでレールの腐食の位置やサイズを検知するシステム - 千代田線に導入 東京メトロ×NEC、AIでレールの腐食の位置やサイズを検知するシステム - 千代田線に導入

東京メトロ、NEC、NEC通信システムは9月26日、AIと画像解析技術を活用し、レールの画像から腐食の位置やサイズを検知するシステムを共同開発し、東京メトロ千代田線において2025年8月から本格導入を開始したことを発表した。



○取り組みの概要



東京メトロでは、これまでもCBM(状態基準保全)の技術開発に取り組んでおり、車両、軌道、トンネルの各分野において、メンテナンスの効率化、最適化を図っている。



新システムは、軌道CBMの検討の一環として、河川や濠に近接する区間では湿潤環境によりレールの腐食が進みやすく管理がとても重要となることから2019年度〜2021年度に東京メトロ千代田線(北千住駅〜町屋駅間)において、3社による検証を実施し、レールの腐食の位置とサイズを検知できる同システムを2023年度に共同開発したもの。



