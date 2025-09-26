「彼氏感ありすぎ」竹内涼真、愛犬とのラブラブショット公開「べったり甘えて大好きなのがよくわかる」
俳優の竹内涼真さんは9月24日、自身のInstagramを更新。愛犬との仲むつまじい様子が伝わってくる姿を公開しました。
【写真】竹内涼真＆愛犬のかわいいショット
コメントでは「彼氏感ありすぎ」「ラブラブだね」「涼真くんにべったり甘えて大好きなのがよくわかる」「ねっちゃんとラブラブですね」「ネッちゃんも涼真くんも可愛すぎる」「甘えんぼちゃんですね」「イケメンすぎ」「はーーーーんカワイイ」と、歓喜の声が多数上がりました。
「ネッちゃんも涼真くんも可愛すぎる」竹内さんはハートの絵文字と共に、2枚の写真を載せています。愛犬と一緒にソファでくつろぐ姿です。愛犬を抱えながら横になり、リラックスした様子やラブラブな雰囲気が伝わってきます。
