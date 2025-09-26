俳優の竹内涼真さんは9月24日、自身のInstagramを更新。プライベートで愛犬とのラブラブショットを公開しました。（サムネイル画像出典：竹内涼真さん公式Instagramより）

俳優の竹内涼真さんは9月24日、自身のInstagramを更新。愛犬との仲むつまじい様子が伝わってくる姿を公開しました。

【写真】竹内涼真＆愛犬のかわいいショット

「ネッちゃんも涼真くんも可愛すぎる」

竹内さんはハートの絵文字と共に、2枚の写真を載せています。愛犬と一緒にソファでくつろぐ姿です。愛犬を抱えながら横になり、リラックスした様子やラブラブな雰囲気が伝わってきます。

コメントでは「彼氏感ありすぎ」「ラブラブだね」「涼真くんにべったり甘えて大好きなのがよくわかる」「ねっちゃんとラブラブですね」「ネッちゃんも涼真くんも可愛すぎる」「甘えんぼちゃんですね」「イケメンすぎ」「はーーーーんカワイイ」と、歓喜の声が多数上がりました。

「なになになに？？？気になる」

普段は仕事のオフショットなども多数公開している竹内さん。12日には「ワクワクし始めている」と英語でつづり、ジーパンをはいたモデルショットを披露していました。今後の出来事への期待を匂わすこの投稿には、「なになになに？？？気になる」「こちらもワクワクしてますよー」「ほんとにおしゃれだよね涼真くん」といったポジティブなコメントが寄せられています。気になった人はチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)