山形市で酒を飲んだ状態で車を運転し、追突事故を起こした他、相手の運転手を殴るなどしてケガをさせた危険運転傷害と傷害の罪に問われていた男に対し、山形地方裁判所は懲役１年６か月執行猶予３年で保護観察付きの判決を言い渡しました。

【画像】爆走、追突後にフラフラと歩く男など

判決を受けたのは山形市の会社役員近賢次郎被告（４８）です。

判決によりますと近被告は、今年５月１９日の午後１時ごろ酒を飲んだ状態で車を運転して追突事故を起こし相手の運転手におよそ１週間の治療が必要なけがをさせたほか、事故の後に相手の運転手の腹などを殴り、さらにその仲裁に入った男性の顔などを殴ってけがをさせたとされています。

これまでの裁判で近被告は起訴内容を認め、「精神疾患により寝られず、アルコール度数の高いウイスキーを飲んだ。お酒を飲んだこと自体が間違いだった」などと話していました。

■求刑は

検察側は近被告の犯行について「時速１５０キロメートルをこえるスピードで車に衝突し、被害者にけがをさせた上、殴ってけがをさせた」「正常な運転ができないことを認識していた」などとして懲役１年６か月を求刑。

一方、弁護側は「反省している」などとして、執行猶予付きの判決を求めていました。

■保護観察付きの判決

きょうの判決公判で山形地方裁判所の佐々木公裁判官は、近被告の犯行について

「高い危険性をもっていた」などとした一方で「前科前歴がなく更生の余地がある」などとして、懲役１年６か月執行猶予３年で保護観察付きの判決を言い渡しました。