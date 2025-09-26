RIZINの榊原信行CEO（61）が26日、RIZINのYouTubeチャンネルで配信された「RIZIN.51 決戦2日前の選手達の様子を生配信」に出演。ボクシングで初世界戦が決定した“キックの神童”那須川天心（帝拳）へ熱い応援メッセージを送った。

11月24日に開催される「Prime Video Boxing 14」（トヨタアリーナ東京）で那須川とスーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥の弟で元WBAバンタム級王者・井上拓真（29＝大橋）によるWBC世界バンタム級王座決定戦が決定した。

RIZINでも大活躍していた那須川の初世界戦に榊原CEOは「天心からするとボクシング界にとって外様だと思うんだよ。RISEやRIZINで試合してきたようなホーム感も天心にとってはないと思う。“よくぞここまで頑張った！”って感じ」とここまでの努力を称えた。

そして「ボクシングのランキングっていい加減だな！中途半端なランキングは辞めた方がいい」とボクシングのランキング制に持論を展開した。

実際、拓真も1年以上試合間隔が空きながらもランキング2位にランクイン。その他にも今年は、元世界6階級制覇王者のマニー・パッキャオ（フィリピン）や世界5階級制覇王者のノニト・ドネア（フィリピン）がいきなり世界ランク入りしたことで、世界的に批判の声が上がっていた。

「天心はここでメイウェザーと戦ったことが生きてくるんじゃないか！？」とニヤリ。「怖いものなしだよ！やってくれると思うし、絶対に勝ってほしい！」と那須川へ熱い応援のメッセージを送った。