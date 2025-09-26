覆面の集団が次々と店内に…宝石店に25人の強盗が1億5000万円相当を強奪　　2週間前には別の店に“17人組”　アメリカ・カリフォルニア州

きわめて大胆な宝石強盗事件の一部始終を捉えた防犯カメラ映像。

拳銃のようなものを手に店内へとなだれ込んできたのは、フードやマスクなどで顔を隠した集団です。

現場はアメリカ・カリフォルニア州サンラモンのショッピングセンター内にある宝石店。

事件は日本時間22日の午後に起きました。

拳銃のようなものを持った2人に続き大勢の仲間が続々と店内へ。

それぞれバールのような工具や、大きなまぐちのバッグを手にしているのが分かります。

侵入者の数は遅れてきた1人を加え25人。

彼ら強盗団は画面手前のショーケースを破壊すると、中にあった宝石類をバッグに放り込んでいきます。

一方、画面左側にあるショーケースはつるはしでたたいても破壊できずてこずっている様子です。

強盗団は犯行を終えると複数の車に乗り込み姿を消しました。

奪われた宝石類は日本円で約1億5000万円相当。

現地メディアによるとその後、少なくとも7人の容疑者が警察に逮捕されたということです。

また捜査担当者は「これは彼らにとって初めての犯行ではない」と、強盗団が別の事件にも関与していることをほのめかしているといいます。

確かにカリフォルニア州では9月5日にも同様の事件が起きています。

17人ほどの集団が宝石店になだれ込み、わずか1分足らずの間に宝石類を奪っていったのです。

この店があるのは、今回襲われた宝石店から車で1時間もかからない場所。

ただ、2つの事件が同じ集団による犯行なのかは明らかになっていません。

アメリカでは武器を持った集団が店の支配権を奪って犯行に及ぶ「テイクオーバー型」などと呼ばれる集団強盗が増加していて、問題となっています。