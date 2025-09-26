歌手・早見優が２６日、ブログを更新。現在、絶大な人気を誇る歌手が、早見の曲を聴いていることに大喜びした。

早見は「先日、４０年もの間ずっと応援してくださっているファンの方から、『実はもうひとり好きなアーティストがいるんだ』と告白されました。誰？と聞いてみたら…なんとＡＤＯさん！確かにパワフルでかっこいいですよね。私も大好きです」とつづった。

続けて「そして今朝、そのファンの方がＹａｈｏｏニュースの記事を送ってくださったのですが、読んでいてびっくり！私の名前が出ていたんです！！」と、Ａｄｏが早見のことを話していたという。

その記事について早見は「最近Ａｄｏさんが杏里さんの『ＣＡＴ’Ｓ ＥＹＥ』をカバーされていますが、『キャッツアイにちなんで、Ａｄｏさんの心を盗んで離さない推しやハマっているものはありますか？』という質問に、『１９８０年代のポップスを彩ったアーティストに夢中なんです』とおっしゃっていて、その中で『最近、早見優さんの音楽を聴いているのですが…』と答えてくださっていて、もう驚きと感激でいっぱいでした」。

またＡｄｏがカバーした「ＣＡＴ’Ｓ ＥＹＥ」にも思い出があるという。「『キャッツアイ』といえば、１９８０年代に西城秀樹さんとドラマでご一緒した、私にとっても大切な思い出の作品。こうして世代を超えて音楽がつながっていくことの素晴らしさを改めて感じました」

このドラマは１９８８年７月、日本テレビ系で単発で放送されたもので、当時２０歳の早見が主演を務めた。