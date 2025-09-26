ドジャース・山本由伸（２７）が、歴史に名を刻んだ。２５日（日本時間２６日）の敵地ダイヤモンドバックス戦で先発し、６回を４安打無失点、７奪三振の快投。今季１２勝目を挙げ、日本人投手として７人目となるシーズン２００奪三振を達成した。

米データ会社ＯｐｔａＳＴＡＴＳは「防御率２・５０以下、被打率・２００以下、ＷＨＩＰ１・００以下、被長打３５本以下で２００奪三振以上を記録した投手は、１９１３年以降で山本と１９６８年のボブ・ギブソン（カージナルス＝殿堂入り投手）の２人だけ」と紹介。伝説の名投手と肩を並べる狷段未淵ラブ瓩鵬辰錣辰燭海箸砲覆襦

快投を支えに、ドジャースは８―０で快勝し、ナ・リーグ西地区優勝を決定。これで４年連続、過去１３シーズンで１２回目の地区制覇となった。苦しんだ投手陣をけん引したのは間違いなく、この「新エース」の存在だ。

シーズン最終登板を終えた山本の成績は１７３回２／３で１２勝８敗、防御率２・４９、ＷＨＩＰ０・９９、２０１奪三振。ＥＲＡ＋１６７、ｂＷＡＲ４・９と堂々たる数字。特に９月に入ってからは圧巻で、６日（日本時間７日）のオリオールズ戦では９回二死までノーヒットノーランを演じ、今月４先発で防御率０・６７と神がかり的な安定感を示した。

怪我や不振で苦しむ中、山本はシーズンを通じて崩れない柱となった。米メディア「クラッチポイント」も「ドジャースにとって不動の存在」と絶賛。先発陣が整備されつつある今、最大の懸念はブルペンだ。守護神と目されていたスコットやトライネンらの不安定さが続く中で、山本の安定感が一層際立つ。

ドジャースはすでにポストシーズンを見据え、佐々木を救援で復帰させ、カーショーもブルペン待機を表明。だが、チームの命運を握るのは、やはり山本の右腕だ。ギブソン級の偉業を成し遂げた日本人右腕が、１０月の大舞台でさらに歴史を塗り替える可能性は十分にある。