早くも牴手瓩澄カーリング混合ダブルスのミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦２日目（２６日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）、１次リーグ最終戦が行われ、小穴桃里、青木豪組が松村千秋（中部電力）、谷田康真組に８―６で勝利した。４戦全勝で２７日から始まる決勝に挑む。

試合前の段階で小穴、青木組と松村、谷田組の決勝進出は決定済み。今大会は１次リーグの成績を持ち越した３戦先勝方式で争うため、今後を左右する重要な一戦となった。

２４日の初戦で白星を収めた小穴、青木組は３―３の第５エンド（Ｅ）に３点を奪ってリードを広げる。第６Ｅに同点をされたが、第７Ｅに１点を勝ち越し。第８Ｅには１点をスチールした。青木は「予選（１次リーグ）全勝はアドバンテージ的にもいいよねと話をしていた。そこをしっかり達成できたのは大きい」と振り返った。

２７日からの決勝は、あと１勝すれば次ステージへの進出が決まる。小穴は「ずっとショットが決まっているわけではないけど、大事な場面を見極めて、そこでしっかりショットが決められているのが大きい」と好調の要因を挙げた上で「明日の風がまた吹くと思うので、その風を自分たちの味方につけたい」と意気込みを示した。