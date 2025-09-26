10月から奨学金「200万円」の返済が始まります。利子が増えないか不安なので「12月のボーナス」でまとめて返済したほうがよいですか？

奨学金の一般的な返済額

まずは、奨学金の一般的な返済額やプランをご紹介します。独立行政法人日本学生支援機構の貸与型奨学金には、無利子で利用できる「第一種奨学金」と有利子の「第二種奨学金」があります。

「第一種奨学金」は利子がつかないため、自宅から通うか自宅外から通うか、国公立か私立かなどによって、月々に借りる額を決める仕組みです。

一方の「第二種奨学金」は貸与月額に対する年利によって返済額が変わります。例えば、貸与月数が48ヶ月で貸与月額3万円の場合は表1のようになります。





奨学金の「繰り上げ返済」とは？

出典：独立行政法人日本学生支援機構「大学 ・ 返還例」を基に筆者作成

独立行政法人日本学生支援機構の奨学金は、返還額の全額または一部を繰り上げて返済することが可能です。

「第一種奨学金」は元本のみの返還となるため、繰り上げ返済をしても返還総額は変わりません。ただし、返還期間が短縮されるため「早く奨学金の支払いから解放されたい」という人にはおすすめです。

一方「第二種奨学金」には月々の返還額に利子分が含まれているため、繰り上げ返済中の利子がかからない分、返還総額が少なくなります。そのため、第二種奨学金を利用している人は、今回の事例のように「利子が増えることが不安」という理由から、繰り上げ返済を選択するケースもあるでしょう。



奨学金の返済が難しくなったときに活用できる制度

奨学金の返済は、計画的に進めていくことが大切です。繰り上げ返済も視野に入れながら、無理のないペースで返済を続けましょう。

奨学金の返済が難しくなった場合に活用できる、独立行政法人日本学生支援機構の制度もあるので、チェックしておくことをおすすめします。

まず、返済期間を延長することで月々の返還額を減らす「減額返還制度」があります。1回あたりの返還月額を3分の2、2分の1、3分の1または4分の1に減額できるため、無理なく返済を続けることが可能です。

また「返還期限猶予制度」とよばれる制度もあります。一定期間返還を先送りできる制度で、上限は通算120ヶ月とされています。返還額そのものが減るわけではありませんが、一時的な負担を軽減することが可能です。

いずれの制度も利用には申請が必要となるため、独立行政法人日本学生支援機構のホームページで詳細を確認しましょう。



独立行政法人日本学生支援機構の「第二種奨学金」を利用している場合は、繰り上げ返済することで利子の支払いを減額できる

独立行政法人日本学生支援機構の奨学金には、無利子の「第一種奨学金」と有利子の「第二種奨学金」があります。

ボーナスでまとめて支払うなど、繰り上げ返済することで利子分の支払いが減額されるため、第二種奨学金を利用している人は検討してみるとよいでしょう。

奨学金の返還は計画的に進めることが大切ですが、支払いが難しくなった際には、返済期間を延長したり返還を先送りしたりできる制度もあるため、活用できないか確認してみることをおすすめします。



