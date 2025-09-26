ヘンリー王子とメーガン妃が、メンタルヘルス関連の一連の行事に出席して特別表彰を受けるため、１０月にニューヨークを訪問することが分かった。米ピープル誌が２５日、報じた。

ヘンリー王子夫妻は、１０月９日にニューヨークで開催される非営利団体「プロジェクト・ヘルシー・マインズ」の世界メンタルヘルスデー祝賀会で、同団体の「今年の人道主義者賞」を受賞する予定だ。

ヘンリー王子とメーガン妃は、世界的な精神的健康の向上に向けた努力に加え、オンライン世界を家族や若者にとってより安全な場所にするための活動が評価されたため、この賞を受賞することになったという。

ヘンリー王子夫妻は２０２０年に「現れて、善行をする」という使命を掲げてアーチウェル財団を設立し、２０２３年のプロジェクト・ヘルシー・マインズの世界メンタルヘルスデー・フェスティバルで、オンライン被害の影響を受けた家族を支援する「ペアレントズ・ネットワーク」を立ち上げた。

ヘンリー王子とメーガン妃は声明で「家族や若者たちと協力してオンライン上の安全を最優先にすることは、私たちの人生で最も意義深い仕事の一つです。私たち自身も親として、彼らの物語の力に心を動かされ、行動を起こし、彼らを支援できることを光栄に思います。私たちは、現代における最も差し迫った問題の一つに光を当てるために共に活動するプロジェクト、ヘルシー・マインドとの長年のパートナーであることを誇りに思います」と述べている。

また夫妻は６歳のアーチー王子と４歳のリリベット王女の両親であり、オンラインの世界をより安全な場所にするためのインスピレーションとして子どもたちのことを語っている。夫妻は、１０月１０日に開催されるプロジェクト・ヘルシー・マインズの第４回世界メンタルヘルスデー・フェスティバルにも出席する予定だ。