「今日好き」マカオ編、放送見送りへ 10月6日から新シーズン放送決定
【モデルプレス＝2025/09/26】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（ABEMA／毎週月曜21時〜）の公式X（旧Twitter）が、9月26日に更新された。「マカオ編」の放送を見送ることが発表された。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。9月15日より、新シーズン「マカオ編」が放送予定だったが、諸般の事情により3週連続で延期が発表されていた。
今回の投稿では、「新シリーズの放送について」とし、「『今日、好きになりました。マカオ編』は、諸般の事情により放送を見送り、10月6日（月）より新シリーズを放送することを決定いたしました」と報告。「なお、新シリーズに関し、9月29日（月）に参加メンバーを発表いたします」と伝えた。
続けて「また、SNS上での番組参加者および関係者への誹謗中傷にあたるような投稿や行為は、お止めいただけますようお願いいたします。先日お知らせした通り、該当投稿に対しては一切の猶予なく許可提起を含む厳格な法的措置を行います」としている。（modelpress編集部）
◆「今日好き」マカオ編放送見送り
