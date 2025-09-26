女優趣里（35）とBE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）の夫婦が26日、それぞれのSNSを更新し、第1子誕生を報告した。趣里の父、俳優水谷豊（73）と母の伊藤蘭（70）にとって初孫の誕生となった。

趣里とRYOKIはインスタグラムを同時更新。赤ちゃんが趣里とRYOKIと見られる手を握っている写真や、足と2つの指輪を写したショットを公開し「先日、無事に第一子が誕生したことをご報告します。変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私たちの両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げて下さった先生、産院の方々に感謝申し上げます」と記した。

さらに「今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私たちが持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます」と決意表明。「同時に応援して下さる皆さんにも優しさと愛で溢れる日常がありますように」とし、「三山凌輝 趣里」と連名で締めくくった。2人は8月29日に結婚と第1子妊娠を公表していた。

趣里は水谷と伊藤夫妻の長女で、1人娘。伊藤は自身のインスタグラムで、趣里とRYOKIの結婚を祝福していた。

一方で三山は一部で実業家の「Rちゃん」こと大野茜里（29）との婚約破棄トラブルなどが報じられており、当初は5月を予定していた趣里との結婚発表も延期になったとされていた。