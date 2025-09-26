所ジョージ「いいことしてきたな！」『そこんトコロ！』が20周年！出演者が語る長寿番組の魅力

「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜9時）が、この10月で放送20周年！10月3日（金）夜6時55分から、「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！20 周年突入だよ！3時間スペシャル」を放送する。特番収録後、MCの所ジョージをはじめ、清水ミチコ、東貴博（Take2）、児嶋一哉（アンジャッシュ）、郄木雄也（Hey! Say! JUMP）、進行の冨田有紀アナウンサーによる囲み取材が行われ、20年間の歩みと番組の魅力を振り返った。

VTRを振り返ると“いいことしてきたな”と思う（所）

「20周年を迎えての思いと収録の感想」を聞かれた所は、「毎週やっていることだから特別な変化はないんだけど、気づけば20年。VTRをまとめて見ると、他にはない発見が多い。UFOやツチノコを初めて見つけるのもここかもしれない(笑)。“あれ、映ってなかったっけ？”ということが起きる番組だからこそ、楽しみにしてほしい」と、番組の独自性をアピール。清水は「10周年をやったばかりだと思っていたのに、もう20周年。10周年は長く感じたのに、20周年は短かった。年を取るってそういうことなのかな？(笑) この番組は“人間っていいな”と思わせてくれる瞬間がある。意図せずそういうシーンが映っているのが魅力」と語った。東は「20年続いたのは、スタッフの力が大きい。おじさんたちが一生懸命つくっていて(笑)、ベテランの味が安心感につながっている。このメンバーは、収録前に楽屋で盛り上がってからスタジオに入る。他ではなかなかないこと」とコメント。児嶋は「昔、出演した方が数年後にまた登場して、その成長を見られるのは感慨深い。家族じゃないのに親のように嬉しくなる。長く続いている番組だからこそ」としみじみ。郄木は「2018年から出演していますが、ロケで金庫を開けたり川に行ったり、他ではできない体験ばかり。これからも経験したことのないことに挑戦できるのが楽しみです！」と目を輝かせた。





進行を担当して1年たった冨田アナは、「皆さん本当に温かいです。収録に来ると嫌なことを忘れて、実家に帰ったような安心感があります」と笑顔に。所が「他で嫌なことあるの？」と茶々を入れると、「ないです(笑)」と慌てて切り返し、会場を和ませた。





番組の人気企画について所は、「駿河湾で深海魚を捕まえるロケは、この番組が最初だったと思う。一般の人がDIYでつくったものも本当にすごくて、行けば必ず面白い人に出会える」とコメント。ここで清水が「企画をけっこうパクられてますよね！」と笑うと、児嶋も「金庫の企画とか…」とこぼす場面が。

また、郄木が「年末になると、東MAXさんのDIYロケが放送されて、“今年も終わるな”と感じます。毎回とんでもないものをつくるので…」と話すと、「湖に浮かぶサウナや船上の建築など、匠たちが番組を通じて新しい作品を生み出す。一緒に成長しているのが嬉しいし、年末年始の企画は番組の醍醐味！」と熱が入る東。



出演者たちは、みんなで写真を撮ったりお菓子を配ったりする仲だそうで、「そうした交流は珍しいのでは？」と聞かれると、「（他には）ないですよ〜(笑)」と全員が声をそろえる。改めて、息の合った様子が伝わる瞬間だった。



最後に今後の意気込みを問われた所は、「20年続けてきてVTRを振り返ると、“いいことしてきたな”と思う。ふざけていても情報は伝わるし、視聴者の皆さんが賢いから楽しんでくれる。これからもそういう番組でありたい」と締めくくった。



今回の特番で、スタジオセットが一新！ 所が所有する「世田谷ベース」に行き、大量の大道具や小道具をもらって、過去に登場した凄腕職人がセットの“あるもの”を創作！

「20周年だからアレを20倍にしてみたい！」では“あのお菓子”を巨大化！

「放送20年…気になるあの学生たち今何してる！？」では、「驚きの遠距離通学」「秘境駅シリーズ」などに登場した、気になる”あの人の今”を大追跡！

さらに食材ハンター野人谷田が、アメリカで巨大ナマズ獲りに挑戦！ その他、「開かずの金庫」「8mmフィルム専門店」「秘境修理人」など、人気企画が目白押しだ！

目が離せない3時間スペシャルをどうぞお楽しみに！



（取材・文／斉藤和美）