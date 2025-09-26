ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）最終回が２６日に放送された。のぶ（今田美桜）は病気を乗り越えながら、嵩（北村匠海）と穏やかに暮らす老後が描かれた。しかしネット民が気になったのは…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

「私はその後が気になって夜しか眠れないぞ」というファンも。「蘭子は、ちゃんと帰って来たのか」「蘭子と八木さんに関しては、ご想像にお任せくださいって事なんだろうけど」…。ネット上では、蘭子（河合優実）と八木（妻夫木聡）のその後が気になる人が続出した。

２５日放送の第１２９話で、八木は蘭子にプロポーズ。手作りのバースデーカードの中に指輪を入れた。しかし蘭子は取材のため海外に行ってしまう。八木は、帰国したら考えてほしいと伝え、蘭子は笑顔でうなずいた。

蘭子をめぐっては、ネット上で、脚本家の向田邦子さんがモデルではないかという声が多数寄せられている。向田さんは１９８１年に台湾で取材旅行中に飛行機事故に遭い、５１歳の若さで亡くなっている。

そのためネット上では「蘭子は向田邦子さんがモデルになっているという説を見たので、取材旅行で海外へ…飛行機事故が心配だったけど、最終話で2人についての言及は何もなかった…」「録画を見ていた夫が『蘭子さん、帰ってくるかな？』と言ったことで『蘭子＝向田邦子説』が蘇ってきて急に恐ろしくなった。贈られた指輪を左手薬指にはめてにっこり帰ってきた蘭子さんを見たかった…」と想像して震えた。