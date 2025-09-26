◆イースタン・リーグ 巨人６―２ロッテ（２６日・Ｇタウン）

巨人の森田駿哉投手がイースタン・ロッテ戦に先発。１９日に２軍降格後、初登板で６回４安打無失点、２奪三振と好投した。

初回、２回と打者６人を完璧に抑える立ち上がり。３回は先頭からの連打で無死一、二塁のピンチを招いたが、荻野を三ゴロ併殺に仕留めるなど無失点でしのいだ。４、５回も走者を背負ったが後続を断ち、６回はこの日３度目の３者凡退に封じて、先発の役目を果たしてマウンドを降りた。

２年目の今季は、１軍で９試合に登板（７先発）して３勝４敗、防御率３・５８。先発した１８日のヤクルト戦（神宮）では３回６安打４失点で敗戦投手となり、翌１９日に出場選手登録を抹消された。試合後はお立ち台に上がり、「もっと良い内容で、良い投球ができるように頑張っていきたい」と力を込めた。

試合後、桑田２軍監督は「テンポ良く投げることができるようになっているし、フォーム的にも目指していたものができるようになってきた」と評価。一方で課題としては「ちょっとボール球が多かった。あとは微妙なコントロールを磨いてく作業じゃないかな」と指摘した。