ミュージカル「愛の不時着」がついに大阪上陸　韓国人キャストにより公演が決定

大ヒットミュージカルがついに大阪に上陸。12月6日（土）〜12月14日（日）に大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで、韓国人キャストにより、ミュージカル「愛の不時着」を上演する。

韓国を代表するスタジオドラゴンが制作した「愛の不時着」は、2019年12月から韓国で放送され、高視聴率を記録したドラマ。その後、Netflixで世界190カ国へ配信、アジア最大のコンテンツ授賞式AACAで最高のドラマシリーズ賞を受賞するなど、 世界で注目され、日本でも今なお根強い人気を博している。また、ドラマで愛が芽生えるヒョンビンとソン・イェジンは実生活で恋人関係となり結婚。“リアルラブ”として話題になった。

ミュージカル「愛の不時着」は、2024年2月と7月に東京で初上演、好評を博し、また12月には宝塚歌劇団・雪組でも上演された。

パラグライダーの飛行事故で、北朝鮮の非武装地帯にたどり着いてしまった韓国の財閥令嬢ユン・セリをかくまう北朝鮮の軍人リ・ジョンヒョク役をユ・ヨンジェ（元B.A.P）が務める。韓国で詐欺をはたらき追われる身となったため、身分を偽り北朝鮮に入国した若き実業家ク・スンジュン役にジンホ（PENTAGON)と、KAZUTA（n.SSign）がWキャストで出演。ユン・セリ役にジョン・ユジ。ソ・ダン役をギュリ（KARA）とソン・ミンジェがWキャストで務める。チョ・チョルガン役には、2024年公演に引き続きホ・ギュが出演する。

公演の詳細は、公式ホームページから。