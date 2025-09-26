◆イースタン・リーグ 巨人６―２ロッテ（２６日・Ｇタウン）

巨人の森田駿哉投手がイースタン・ロッテ戦に先発。１９日に２軍降格後、初登板で６回４安打無失点、２奪三振と好投した。

初回、２回と打者６人を完璧に抑える立ち上がり。３回は先頭からの連打で無死一、二塁のピンチを招いたが、荻野を三ゴロ併殺に仕留めるなど無失点でしのいだ。４、５回も走者を背負ったが後続を断ち、６回はこの日３度目の３者凡退に封じて、先発の役目を果たしてマウンドを降りた。

２年目の今季は、１軍で９試合に登板（７先発）して３勝４敗、防御率３・５８。先発した１８日のヤクルト戦（神宮）では３回６安打４失点で敗戦投手となり、翌１９日に出場選手登録を抹消された。試合後はお立ち台に上がり、「もっと良い内容で、良い投球ができるように頑張っていきたい」と力を込めた。

森田のヒーローインタビューは以下の通り。

―投球を振り返って

「初回からしっかりとストライク先行で打者と勝負できたので、途中何とか野手に助けられてゼロに抑えることができたので良かったと思います」

―球数（９２球）を含めてどう感じているか。

「少し多いのかなとは思ったんですけど、そこはしっかりと粘りながらゼロというところはひとつ大事にしていたので、ゼロに抑えられたことは良かったのかなと思います」

―１軍も経験して久しぶりの２軍での登板だったが、どんな調整をして臨んだか

「しっかりと初心じゃないですが、低めの真っすぐというのを大事にして。ずっとそれを課題として１年間やってきた。そこをもう一度大事にしっかりと練習して、少し出せたのかなと思うので継続していきたいと思います」

―非常にテンポが良かったように感じられたが。

「テンポはすごく意識しましたし、なかなか捕手の要求に応えられない部分もあったんですけど、その中でしっかりと粘ることができたので。そこは次への課題もあるんですけど、しっかりと一つずつ、つぶしていきたいと思います」

―熱い中での登板となったが、多くのファンが来場した。

「やっぱりすごく熱い中でもたくさんの声援が自分たちの力になっていますし、まだまだ頑張らないといけないなと改めて思いました」

―次戦へ向けて。

「もっと良い内容で良い投球ができるように頑張っていきたいと思います」