女子フットサル最高峰リーグ「メットライフ生命女子Ｆリーグ ２０２５―２６」は２６日、来月２５、２６日に行われるリーグ第１３節の全５試合（神戸市立中央体育館）を「メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念ＤＡＹＳ」として開催すると発表した。

Ｆリーグを主催する日本フットサルトップリーグとメットライフ生命保険株式会社は、同社のタイトルパートナー就任以降、地域社会の活性化を目標に協働。同社の拠点の１つであり、カスタマーサービスの中核を担う「神戸サイト」が開設２０周年を迎えたことにちなみ、神戸市での冠試合開催が決定した。取り組みとして２５日、２６日の来場者先着２０００人に木製のスマホスタンドをプレゼントするほかエキシビションマッチも行われるなど、幅広い層が楽しめる内容となっている。

Ｆリーグは第１１節までのレギュラーシーズン終了後、次節からは成績上位６チームと下位５チームに分かれてファイナルシーズンを実施する。第１３節はコロナ禍以降の最大観客数（１５６３人）超えを目指すとともに、１１月に神戸から１６００マイル離れたフィリピンで初開催されるフットサル女子Ｗ杯に挑む日本代表を応援する企画「観客１６００人達成プロジェクト―Ｋｏｂｅ ｔｏ Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ １６００―」も行われる。

サッカー元日本代表で、日本フットサルトップリーグの理事長を務める松井大輔氏は２６日に来場予定。「この試合は、史上初開催となるフットサル女子Ｗ杯開催前の最後のリーグ戦となり、代表候補選手たちがしのぎを削る、いつも以上に熱い試合が楽しめます。大人から子供まで、たくさんの来場者に楽しんでいただくイベントを絶賛企画中です！ フットサルの魅力を“観る・知る・楽しむ・つながる”特別な節にしていきます」とコメントした。