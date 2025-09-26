国道のトンネル工事のため全線で運休し、現在バスによる代行輸送を行っているJR陸羽西線について、国交省とJRは26日、列車の運転を来年1月16日に再開すると発表しました。運転再開は3年8か月ぶりです。



JR陸羽西線は、並行する国道47号「高屋道路」の戸沢村でのトンネル建設工事に伴い2022年5月から全線で運休中で、バスによる代行輸送を行っています。

山形河川国道事務所によりますと、当初は昨年度までにトンネルの掘削作業が完了し、列車の運転が再開される予定でしたが、想定より現場の地盤がゆるく作業が難航。運転再開時期を「今年度内」へと1年延長していました。掘削作業は8月4日に完了し、JRは掘削作業の完了を受けてレールを敷き直す作業を始めています。

運転再開に向けて10月8日から試験運転を始め、来年1月16日に列車の運転を再開することにしています。列車の運転は3年8か月ぶりです。

列車の運転再開に伴い、バスの代行輸送は運転再開前日の1月15日に終了するということです。

一方、運転再開後、新庄市の羽前前波駅と戸沢村の高屋駅は利用客が少ないため停車せずに通過するとしています。

